En consideració a la mesura adoptada per la Unió Europea el juny passat, des del 5 de febrer queda prohibida la importació de qualsevol producte petrolífer procedent de Rússia. En conseqüència, s’espera un increment del preu del gasoil en l’àmbit internacional i, fins i tot, a mitjà termini, hi podria haver tensions per escassetat en algun país.

La prohibició s’emmarca dins les sancions a Moscou per la guerra i invasió d’Ucraïna i arriba després que al desembre ja es vetés el petroli rus. La llista completa de vehicles que la DGT pot donar de baixa sense avisar-te aquest 2023 Com que les gasolineres estan advertides de la situació, és possible que la nova prohibició no es vegi repercutida de forma immediata en el preu del combustible per la provisió de reserves que hauran fet, però a mesura que les compres fetes en previsió del veto es vagin esgotant és més que possible que l’impacte de la mesura arribi a la butxaca del consumidor. No s’ha d’oblidar que ben bé la meitat del combustible dièsel que actualment arriba a Europa té procedència russa.