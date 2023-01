El cas d'agressió sexual a les mans del futbolista Dani Alves ha fet que saltin les alarmes i es recordin els protocols ja vigents a les ciutats espanyoles. El projecte de "Ask for Angela" que podràs usar en casos d'emergència d'agressió sexual en discoteques o bars. Nascut el 2016 al Regne Unit amb la intenció d'ajudar a persones, prioritàriament dones, en llocs públics en situació de vulnerabilitat. L'agressió sexual desgraciadament forma part dels nostres dies de manera contínua i un dels últims casos coneguts ha encès l'alarma.

Després d'instaurar-se al Regne Unit s'ha estès per diferents països, incloent-hi Espanya. De fet, diverses discoteques catalanes ho incorporaran a una nova mesura: vendre tapes per als gots per a impedir la introducció de substàncies químiques en les begudes.

Casos d'agressió sexual

El cas de l'agressió sexual a una jove de 23 anys en la discoteca Sutton, a mans presumptament del futbolista Dani Alves, en presó provisional, ha disparat totes les alarmes. El succés a la discoteca barcelonina va coincidir amb l'inici de la implantació en alguns dels locals d'oci nocturn d'aquest nou protocol que estarà vigent en els recintes que així ho vulguin i que comptin amb el distintiu internacional de seguretat. Aquestes són algunes de les mesures:

Protecció per a les clientes

Càmeres de vigilància

Reanimadors cardíacs

Alcoholímetres

Protocol "Hi ha l'Àngela"

Tots els bars adherits al programa exhibiran als banys, tant de dones com d'homes, un cartell informatiu de la iniciativa. "Hola, soc Àngela. Tens una cita que no va bé? Sents que no estàs en una relació segura? La teva cita de Tinder no és qui deia ser en el seu perfil? Sembla tot una mica rar? Si vas a la barra i preguntes per l'Àngela, el personal sabrà que necessites ajuda per a escapar de la situació i et demanarà un taxi o t'ajudarà discretament, sense molt de rebombori"

Precisament a no fer saltar les alarmes de l'assetjador contribueix la innocència de la pregunta que activa el protocol: "Hi ha l'Àngela?". Ni l'atiador ni la resta dels clients, tret que coneguin el pla, seran conscients del que passa i pensaran que la víctima s'interessa per una altra persona. Tot això afavoreix la discreció i l'eficàcia de la maniobra.

Els cambrers que hagin rebut la pregunta de si hi ha l'Àngela avisaran immediatament al personal de seguretat del local, que separarà de manera discreta a la víctima del supòsit assetjador. En el cas que la situació sigui greu, el personal de seguretat haurà d'avisar a la policia, que hauran de fer el mateix en el cas que l'assetjador presenti resistència davant les autoritats.

Finalitat de la campanya

La finalitat d'aquesta campanya "Ask for Angela" ha estat afavorir un oci nocturn segur en el qual tots els usuaris, incloses les dones, se sentin còmodes, així com acabar amb les agressions sexuals ocorregudes en aquest ambient. La mesura catalana va un pas més enllà per a aconseguir aquest objectiu, de manera que les víctimes no hagin de recórrer activament al pla, sinó que estiguin protegides des del començament.