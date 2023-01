L’historiador i escriptor Lluís Duran va presentar fa uns dies a Girona la seva biografia de Manuel Carrasco i Formiguera, cristià, antimonàrquic, fundador d’Unió Democràtica de Catalunya i afusellat per les tropes franquistes en la Guerra Civil

Manuel Carrasco no és un cantant d’Operación Triunfo?

Però vostè i jo som d’una quinta que per la que el Carrasco famós era el que jugava al Barça.

Segur que els joves coneixen més a aquests dos que al seu biografiat.

Malauradament, sí. Aquest país té una memòria una mica primeta. Així s’ho passen millor.

És cosa del destí que la biografia del fundador d’UDC l’escrigui un Duran?

Que consti que no tinc res a veure amb en Duran Lleida, els meus Duran vénen d’Osona. La tria deu haver sigut perquè jo ja tenia una visió de conjunt sobre la història del catalanisme, per un encàrrec de fa anys. Així que ja em sentia còmode per a situar la proposta política de Carrasco en el seu context.

O sigui que tenia la feina començada.

Em va ser més atractiu i fàcil, però per altra banda, si bé em sentia segur en el camp catalanista, el camp de la política republicana i catòlica, em complicava una mica el projecte.

Què li interessa, del personatge?

Li podria dir que la seva fi heroica, però ja sigut explicada abans. Jo destaco l’originalitat del seu pensament polític -sense parió a la Catalunya republicana- i la sorpresa de descobrir que molts els seus posicionaments van marcar la política a la Catalunya postfranquista, alguns dels quals encara són útils. En aquest país hi ha un fil conductor que fa que es repeteixin algunes idees.

Quines són aquestes idees de Carrasco que es reprenen més tard?

Primer, una república per a tothom, no només per a les esquerres. Segon, una independència no separatista sinó dins d’una humanitat fraterna, amb tots els pobles viuen en pau i llibertat.

Molt maco, però diria que utòpic.

Tan utòpic que encara hi ha conflictes a Europa.

Per això ho dic.

I encara un tercer eix: en l’Evangeli i en l’Església, Carrasco hi veu un futur bo i útil per a les democràcies modernes.

Es pot ser cristià i antimonàrquic?

El posicionament republicà de Carrasco no surt de la doctrina catòlica. Ara bé, tampoc no es sent condemnat pel catolicisme, pel fet de ser republicà. En la meva opinió, la seva postura té a veure amb el fet que és advocat i es creu el Dret, i per tant creu en la igualtat. Sense oblidar que havia sigut represaliat per la monarquia.

Per què en parlar de màrtirs catalanistes, a Carrasco no el posen a la mateixa altura que altres?

Potser perquè la seva fi heroica és la que més mal fa al règim franquista, ja que afusellen un catòlic en un règim oficialment catòlic. Una persona que fa del Dret una forma de vida. Pel discurs franquista tot això és incòmode.

Però jo em referia que la Catalunya actual venera més altres màrtirs.

No voldria pensar que sigui a causa que el seu pensament complex fos difícil d’entendre en una Catalunya com l’actual, de pocs matisos. Són tants matisos, que en aquesta manera que tenim ara de veure la història, de blancs i negres, potser costen una mica.

Hi ha màrtirs de primera i de segona?

Avui la gent vol o blanc o negre, missatges clars i curts. I Carrasco era home de matisos. Com ho és la vida.

Tants matisos, que potser si no l’haguessin matat uns per catalanista, potser l’haurien matat els altres per creient?

Sens dubte. Trobem molts casos de gent que va ser perseguida el 1936 per catòlica, i el 1939 per catalanista. Per entendre’ns: Carrasco tenia tots els números per a rebre hòsties, fossin del dret o del revés (riu).

Devia costar, saber quins eren els amics i quins els enemics.

És molt trist, però van ser independentistes catalans els que van impulsar que ell marxés a l’exili, col·laborant amb sectors de la CNT.

Quina guerra més estranya vam tenir...

Gratant una mica, s’observa que, més enllà dels que van morir al camp de batalla, no sé si hi va haver gaires herois.