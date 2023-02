Ganxets, cons, natxos... els aperitius salats són una autèntica temptació per a criatures i adults, però es tracta de productes ultraprocessats que solen passar-se de greixos, sal i additius. Tot i així, entre aquests productes hi ha grans diferències, com revela un estudi comparatiu de l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) de més de 200 aperitius.

El comparador recull les característiques nutricionals de 202 productes, organitzats en diferents grups. Es passa revista a la seva composició i al seu preu i es recull la valoració segons Nutriscore i segons l’Escala Saludable OCU: Predominen les notes dolentes, ja que gairebé dos terços de la mostra obtenen una valoració D o E al Nutriscore i el 78% dels productes no arriben als 40 punts a l’Escala Saludable... però també n’hi ha d’altres amb una valoració acceptable, i fins i tot positiva. Els millors són: A la categoria Healthy , 1 producte: Mios!, de Risi. Enfornats, amb un toc de sal fumada i pebre negre, de la marca.

Al grup dels Natxos , 3 productes: Truita Nachips, de la marca Old El Paso; Tortilla Chips Fajita, de la marca Old El Paso, i els natxos d'Hacendado, la marca blanca de Mercadona.

A la categoria d'Altres, 1 producte: Biosaurus Kétchup, de la marca Mc Lloyd's. Aperitius salats: només de tant en tant Però fins i tot per als poquets amb bones notes, el consell d'OCU no canvia: El consum d'aperitius salats ha de ser ocasional , no per a cada dia, i per això se'ls representa a la cúspide de la piràmide alimentària.

A més, convé que sigui escàs. Si algun dia els menges, no superis la ració de 30 g recomanada.

I, per a aquesta ocasió especial, opta per les alternatives amb millor qualificació al nostre Comparador d’Aperitius Salats.

Una altra opció de pica-pica més saludable és oblidar-te d’aquest tipus d’aperitius salats, enfornats o fregits, i decantar-te per altres alternatives que són realment més «saludables», com ara fruita seca natural, adobada (cogombrets, pastanaga, coliflor...), formatge, tomaquets cherry o algunes crudités amb alguna crema «healthy»: un hummus o un guacamole casolà.