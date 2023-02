La cocaïna rosa ha esdevingut tema d'actualitat gràcies a Froilán. El nét del rei emèrit ha tornat a ser focus de polèmiques després d'haver estat detingut en un "after" on es va trobar aquesta droga. Com el seu nom indica, és un estupefaent de color rosa que també és conegut pel nom de tusi. També se la coneix com "la droga dels pijos" perquè, bàsicament, al carrer el gram pot costar uns 100 euros. És molt freqüent trobar-la en festes d'elit i en entorns d'escorts d'alt standing.

Tot i que es diu cocaïna rosa, la veritat és que el tusi porta pràcticament de tot menys cocaïna com a tal. Té un origen sintètic i es tracta més d'una droga tipus feniletilamina. La composició de la cocaïna rosa pot ser diferent cada cop, ja que es caracteritza per ser una barreja de diferents substàncies. Moltes vegades es ven barrejada amb altres substàncies com la ketamina, el MDMA i la cafeïna. També pot portar LSD i en analítiques recents s'ha començat a detectar la presència d'heroïna i oxicodona, químic similar a la morfina. Això darrer es fa amb la intenció que generi una addicció molt més ràpida. El seu consum genera alteracions orgàniques a l'individu que la consumeix. Ara bé, el resultat és diferent del de la cocaïna convencional. Mentre aquesta té un efecte sobre el sistema nerviós provocant sensibilitat i augmentant la tendència a experimentar eufòria o ira, la tusi provoca al·lucinacions. Aquestes poden ser tant auditives com a visuals. A més, la cocaïna rosa també incideix en l'estat d'ànim del consumidor i pot provocar un estat d'alegria similar al que genera l'èxtasi. La tusi pot tenir conseqüències mortals i, de fet, s'han registrat alguns casos de mort a Espanya relacionats amb el consum d'aquesta droga. A Magaluf (Mallorca) va morir Tobias White, el germà del milionari Maximilian White, conegut a Gran Bretanya com el ‘rei de la marihuna medicinal’. De vegades també s'intenta vendre com a cocaïna rosa, una altra droga que té com a nom científic 4-brom-2,5-dimetoxifeniletilamina. Es tracta d'una substància de la família de les fenetilamines psicodèliques i que sintetitzada per Alexander Shulgin el 1974 als Estats Units. Se la considera una gamma inferior, ja que els seus efectes recorden els de l'LSD i l'èxtasi, però tenen menys força.