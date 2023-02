L'Organització de les Nacions Unides (ONU) ha llançat una alerta mundial: cal preparar-se contra els ‘supermicrobis’, que poden arribar a matar a 10 milions de persones a l'any el 2050. La lluita contra la contaminació és clau, perquè accelera l'aparició, transmissió i propagació de la resistència als antimicrobians (RAM), el cost econòmic de la qual pot representar una caiguda del PIB mundial d'almenys 3.400 milions de dòlars anuals pel 2030, la qual cosa conduiria a 24 milions de persones més a la pobresa extrema.

Els ‘supermicrobis’ són variants de bacteris, virus, paràsits i fongs resistents a la majoria dels antibiòtics i altres medicaments utilitzats per a tractar infeccions. Els experts ja han advertit que si no s'actua immediatament poden arribar a provocar més mortalitat que el càncer.

La RAM ocorre quan aquestes variants es tornen resistents als tractaments antimicrobians que normalment els mataven o limitaven el seu creixement.

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) va incloure a la RAM en la seva llista de les 10 principals amenaces per a la salut en el planeta, i l'ONU considera "fonamental" limitar la seva aparició i propagació per a "preservar la capacitat de la medicina moderna de tractar malalties, reduir al mínim els riscos que posen en perill la innocuïtat i seguretat alimentària, i protegir el medi ambient".

El risc és enorme: "Si els antimicrobians perden la seva eficàcia, la medicina moderna estaria en perill de no poder tractar ni tan sols les infeccions lleus", exposa l'ONU.

En realitat, els 'supermicrobis' ja son entre nosaltres. El 2019, se'ls va vincular directament a 1,27 milions de morts a tot el món. A més, les infeccions per patògens resistents als medicaments van tenir relació indirecta amb 4,95 milions de morts, segons l'últim informe del Programa de Nacions Unides per al Medi Ambient (PNUMA).

Triple crisi planetària

"L'atenció mundial a la RAM s'ha centrat principalment en els sectors de la salut humana i l'agricultura, però cada vegada hi ha més proves que el medi ambient no sols exerceix un rol clau en l'aparició, transmissió i propagació de la resistència als antimicrobians, sinó que també constitueix una part clau de la solució per a combatre-la", destaca l'ONU, que proposa un enfocament multidimensional per a comprendre la seva aparició, transmissió i propagació en el medi ambient.

La resistència als antimicrobians està "estretament vinculada a la triple crisi planetària": canvi climàtic, pèrdua de recursos naturals i biodiversitat, i contaminació.

"Una crisi que empitjora a conseqüència de les activitats humanes i les modalitats de consum i producció no sostenibles", denúncia l'ONU. De tal manera que resulta indispensable lluitar contra el canvi climàtic, la pèrdua de biodiversitat i la contaminació, ja que els tres propicien l'aparició dels ‘supermicrobis’.

El fet d'incrementar la freqüència d'ús i el dosatge indegut d'antimicrobians, així com altres factors d'estrès microbià (per exemple, la presència de contaminants) crea condicions favorables perquè els microorganismes patògens desenvolupin resistència tant en humans (el que provoca malalties) com en el medi ambient (el que genera fonts d'infecció com les aigües residuals).

La prevenció constitueix, segons l'ONU, "el nucli de la resposta a la RAM i, justament, el medi ambient és una part clau de la solució".

Limitar l'ús d'antimicrobians

L'informe del PNUMA recull que la resposta a la RAM ha de basar-se en l'enfocament de "Una sola salut", que té en compte que existeix una interdependència entre el medi ambient i la salut dels éssers humans, els animals i les plantes, al mateix temps que proposa una acció integral en els plans mundial, regional i local, amb la participació de tots els sectors, parts interessades i organitzacions governamentals i no governamentals.

El document inclou una llarga llista de solucions. Pel que fa al sector farmacèutic, proposa "enfortir els marcs normatius i els sistemes d'inspecció, incentius i subsidis per a procurar que s'implementin actualitzacions en el procés de fabricació" de medicaments.

En el sector de l'alimentació i l'agricultura destaca entre les propostes la de "limitar l'ús d'antimicrobians i reduir els abocaments de residus al medi ambient per a protegir les fonts hídriques dels perjudicis causats pels contaminants, els microorganismes resistents i la contaminació per residus antimicrobians".

També reclama "evitar l'ús d'antibiòtics utilitzats com a últim recurs en medicina humana" i "millorar la gestió de fertilitzants d'origen fecal".

Pel que respecta als serveis de salut planteja la necessitat de "garantir processos segurs i sostenibles en matèria d'eliminació, adquisició, gestió i tractament dels medicaments antimicrobians, així com en matèria d'eliminació dels residus perillosos dels centres de salut".

"Enfortir els marcs de recerca científica i innovació amb l'objectiu de reduir l'ús d'antimicrobians i reduir al mínim els abocaments de microorganismes resistents i antimicrobians al medi ambient" és una altra de les solucions proposades per l'ONU.

Informe de referència