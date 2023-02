El Govern demanarà a la Direcció General de Trànsit (DGT) poder fer els exàmens de conduir en català arreu del país sense necessitat de sol·licitud prèvia. Es tracta d’una de les mesures que contempla el pla de foment del català a les autoescoles que s’ha signat aquest dimecres al Departament de Cultura, amb la seva consellera, Natàlia Garriga, el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, i el president de la Federació d’Autoescoles de Catalunya, Joan Sala. El conveni farà una primera diagnosi de la situació actual en els pròxims mesos, a partir de la qual, es treballarà per impulsar la llengua en aquest sector. Així, es preveuen més materials, més formació i la creació d’un nou cicle de Formació Professional (FP).

El pressupost destinat a aquesta acció per part dels dos departaments de la Generalitat arriba als 400.000 euros. Elena, ha destacat que l’acord “blindarà el dret a utilitzar el català en la formació i examinació del carnet de conduir, amb més materials, més testos, més classes i més exàmens en català”. A més, segons el conseller, incorpora compromisos per “promoure i garantir l’ús d’aquesta llengua en l’educació viària a tots els futurs conductors, a través de la implicació del sector de les autoescoles”.

Concretament, el Servei Català de Trànsit (SCT) posarà a disposició de la ciutadania testos en línia en català per a l’alumnat de les autoescoles i de materials per a la formació del professorat. A més, es fomentarà que totes les autoescoles ofereixin sessions presencials o en línia i amb el material en català, i es difondrà a la ciutadania l’opció d’estudiar i obtenir el permís de conduir en aquesta llengua.

També es demanarà a la DGT – que depèn del Ministeri d’Interior - que s’ofereixi l’opció de fer els exàmens teòrics i pràctics en català ‘de facto’, ja que actualment només es pot fer si s’ha demanat abans. Per exemple, de moment, només es pot triar de forma automàtica quan les proves es fan en línia a les capitals de demarcació i a Sabadell. En altres punts com Olot, Ripoll, Vic, Manresa, Granollers, Mataró, Vilafranca, Tortosa o la Seu d’Urgell les proves arriben en paper. “No està informatitzat i s’ha de fer la petició”, ha dit Elena, “no té sentit”.

Per la seva banda, Garriga, ha recordat que aquesta és una de les 100 mesures que el Govern va presentar el passat mes de novembre per impulsar l’ús del català en tots els àmbits. En aquest sentit, el Departament de Cultura - mitjançant la Secretaria de Política Lingüística - farà un seguiment i assessorarà les autoescoles en diferents fases: diagnòstic, formació i sensibilització, i finalment, edició de materials. D’aquesta forma, analitzarà la situació actual del català al sector; organitzarà formacions específiques per al professorat de les autoescoles, i subvencionarà en un 90% l’elaboració de tests i manuals en línia en català.

Finalment, pel que fa a la Federació d'Autoescoles de Catalunya, l’entitat es compromet a promoure l’ús del català entre les seves autoescoles federades i a fer difusió dels materials de suport a l'aprenentatge de la conducció disponibles en català. A més, també facilitaran a les autoescoles associades recursos lingüístics i vetllaran per informar els alumnes de l’opció de fer l'examen de conduir en català.

A més, promouran que les autoescoles associades utilitzin el català en els materials que elaboren per als alumnes, així com en la publicitat, en la identificació dels seus vehicles i en els seus sistemes informàtics. Tot i això, el seu president, Joan Sala, ha remarcat que l’impuls del català en aquest àmbit serà “complicat” atribuint-ho bàsicament a dos motius: la manca de materials i la poca predisposició dels usuaris que es treuen el carnet. “El que volen és fer-ho ràpid, i no els importa en quina llengua”, ha lamentat.

En aquesta mateixa línia s’ha expressat Elena, coincidint que a les autoescoles s’utilitza “poc el català” i que es tracta d’una inèrcia que “s’ha de canviar”. “Entre el 2015 i el 2021 més de mig milió de persones es van treure el permís B a Catalunya, el català hi ha de ser i no hi és”, ha reblat. També Garriga ha insistit en el fet que treure’s el permís en català hauria de formar part de la “normalitat”, com qualsevol altre carnet. Per això, ha admès que hi ha un gran marge de millora per reduir aquest ús, que ha titllat actualment de “baix”.