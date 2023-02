Una col·laboració internacional d'investigadors liderada per la Fundació Lluita contra les Infeccions de l’Hospital Germans Trias i Pujol i la Universitat Queen Mary de Londres ha identificat una forma severa i narcotitzant de verola del mico amb una alta mortalitat en persones immunodeprimides amb VIH. Els autors de l'article, publicat a 'The Lancet' recomanen que s'afegeixi a la llista d'infeccions greus de l'Organització Mundial de la Salut i del Centre per al Control de Malalties que són particularment perilloses per als malalts en estadis avançats. També recomanen que totes les persones amb verola del mico es facin la prova del VIH.

La publicació s'ha fet a partir de la sèrie de casos més gran de verola del mico en persones amb malaltia avançada per VIH, en què s’identifica aquesta forma greu. La majoria de les infeccions del brot internacional actual han passat en xarxes sexuals d'homes homosexuals, bisexuals i homes que tenen sexe amb homes. Així, entre el 38% i el 50% de les persones diagnosticades l'any passat també viuen amb el VIH; la gran majoria estan en tractament i porten una vida lliure de malaltia.

La investigació de brots anteriors a països històricament afectats i d'un petit nombre de persones durant el brot actual va suggerir que la infecció podia ser més greu en persones amb VIH avançat. Fins ara, però, no hi havia un gran estudi global per examinar-ho a fons. A partir d’aquí, la xarxa internacional de metges i investigadors va observar 382 persones amb VIH avançat, incloent-hi 27 de les 60 morts -al moment d'escriure l'article- informades a l'OMS durant el brot internacional.

El grup descriu una forma molt greu de verola del mico caracteritzada per lesions cutànies necrosants, grans i generalitzades, taxes altes d'infeccions greus i, en alguns casos, lesions pulmonars inusuals. Aquesta forma de la infecció comporta una mortalitat del 15% en persones amb malaltia avançada i la immunosupressió.

Un fet que, segons els investigadors, proporciona evidència que la verola del mico s'està comportant de forma diferent i molt preocupant, per la qual cosa els autors demanen que s’afegeixi a la llista de malalties que defineixen la SIDA establerta pel Centre per el Control de Malalties (CDC) i l'Organització Mundial de la Salut (OMS), que fan servir els metges de tot el món per guiar el maneig de la condició.

L'addició d'aquesta forma greu de verola del mico a la llista existent de malalties definitòries pot ajudar als professionals sanitaris a protegir les persones immunodeprimides, que corren més risc de morir a causa de la infecció. L’article defensa que totes les persones amb verola del mico haurien de fer-se la prova del VIH, i totes les persones en risc amb VIH i immunosupressió haurien de tenir prioritat en la vacunació i en l’accés a antivirals. Per això, conclouen, cal un esforç global coordinat a països on la interacció de la infecció pel VIH no està controlada i la verola del mico és més freqüent.