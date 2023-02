El Servei de Formació Agrària (SFA), unitat del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural que gestiona les quinze Escoles Agràries de Catalunya, ha posat en marxa el Projecte de Mentoria per a Joves Agricultors i Agricultores. La nova iniciativa, dirigida als sol·licitants de l'ajut de primera instal·lació durant l'any 2022, té l'objectiu d'acompanyar i assessorar joves amb idees de negoci viables en el sector agropecuari. Es tracta d'una de les actuacions previstes dins l'Estratègia de relleu generacional de Catalunya per al període 2023-2027 i també, dins el III Programa de dones del món rural i marítim 2022-2025. La mentoria es basa en l'aprenentatge de joves que estan orientats per professionals amb experiència laboral.

En aquest projecte hi participen nou Escoles Agràries (Amposta, Espiells, Gandesa, Manresa, Mas Bové, Pirineu, Santa Coloma de Farners, Solsonès i Tàrrega), que han seleccionat dotze joves -set dones i cinc homes-, de diferents comarques de Catalunya i amb negocis diversos. Les orientacions productives de les empreses són variades: sis de ramaderia (oví de carn i llet, boví de carn, equí de carn i avícola de posta) i sis agrícoles (fruita dolça, fruita seca, horta, vinya, olivera i planta ornamental). En total, vuit d'aquests projectes són de producció ecològica. El programa, que neix com a pla pilot, s'allargarà fins al mes de novembre. En la primera fase, i durant un període de dues i tres setmanes, els joves treballen i comparteixen el seu dia a dia a les empreses dels seus respectius mentors, amb l'objectiu de fer una immersió directa. D'aquesta manera, aconsegueixen aprendre dels èxits i també, de les dificultats i possibles fracassos, per tal que després ho puguin aplicar en el seu propi negoci. Un altre aspecte molt important de la mentoria és que la relació de confiança que s'estableix entre mentor i mentorat es pugui mantenir en un futur. En tot aquest procés és fonamental la tasca dels tutors d'incorporació de les Escoles Agràries que participen en el projecte i que estan coordinats pel SFA. De fet, aquestes ja havien format part i tutoritzat el Programa de mentoria professional entre dones del sector primari, que es va impulsar els anys 2019 i 2021 en el marc del Programa de Dones del Món Rural i Marítim del DACC.