Dificultat per a llegir les lletres més petites o números ballant quan introduïm alguna clau en l'ordinador, ulls plorosos després d’un dia de treball intens davant la pantalla… T'ha passat? Doncs és més habitual del que penses i has de prendre mesures per poder corregir-lo. La vista també envelleix i, amb els anys és necessari que hi dediquem atenció.

És possible que, si has tingut algun d’aquests símptomes, estiguis començant a patir les primeres mostres de presbícia o vista cansada. El millor és acudir a un centre especialitzat i sotmetre's a una anàlisi de la visió amb professionals de les lents progressives amb el que poder trobar la millor solució per a les teves necessitats visuals.

Què és la presbícia?

La vista cansada o presbícia és un defecte ocular que consisteix en la pèrdua d’elasticitat del cristal·lí. Aquest problema, molt comú a partir dels 45 anys, fa que qui la pateix pugui perdre la visió en distàncies curtes.

La presbícia es pot prevenir?

No, la presbícia no es pot prevenir. Tot i això, és important que a partir dels 40 anys es realitzin controls periòdics de la vista, ja que aquest defecte ocular està molt vinculat amb l’envelliment de l’ull. Segons els experts, aquest problema afecta el 90% de la població a partir dels 45 anys.

Si una persona pateix de miopia és més comuna als 50 i si, per contra, pateix d'hipermetropia és a partir dels 45. També s'associa amb les persones que passen molt de temps llegint o davant de la pantalla d'un ordinador.

Com saber si tens vista cansada?

Vols conèixer si tens presbícia? A continuació t’expliquem algun dels símptomes més comuns. Si respons afirmativament, és possible que tinguis vista cansada:

Tens la sensació que el text balla i les lletres són borroses quan llegeixes.

Pateixes de fatiga visual.

Si tens dificultat per a enfocar els objectes pròxims i la necessitat d'allunyar-los per a veure millor.

Tens mal de cap en fixar la vista de prop durant més temps.

Se't posa l'ull vermell, sec, coïssor, llagrimeig i sensació de sorra en utilitzar durant més temps la visió pròxima.

Quan es necessiten ulleres progressives?

Les ulleres progressives són aquelles que permeten veure bé de prop i de lluny, poden corregir la vista cansada i alleujar altres defectes visuals com l'astigmatisme, la miopia o la hipermetropia. Amb elles, l'ull pot mesurar ja bé les diferents distàncies, i com el seu nom indica, de manera progressiva, es va adaptant a la visió pròxima i llunyana.

Les lents progressives treballen per zones i es divideixen en tres sectors: 1. La seva part inferior està dissenyada per a veure de prop 2. La intermèdia per a una visió de mitjana distància 3. La part superior de la lent s'encarrega de la visió més llunyana.

La millora que aporten aquest tipus de lents és que passen d'un camp de visió pròxim a un altre més llunyà, de manera gradual i no bruscament com les lents bifocals. Aquesta és la diferència entre lents progressives i bifocals.

Ulleres o lents progressives: assessora't

Abans de fer res és important que les persones que pateixen algun problema visual se sotmetin a proves per a saber si necessiten ulleres o no. Moltes d'elles les necessiten perquè no s'adonen que tenen un problema.

