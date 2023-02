L'increment dels preus ha fet que moltes famílies visquin un moment delicat a la seva economia i ha portat molts a buscar ajudes o prestacions per alleujar mínimament la seva situació. En aquest sentit, els receptors de l'Ingrés Mínim Vital (IMV) que tinguin fills poden sol·licitar també un complement detallat a càrrec.

La quantitat d'aquesta ajuda varia depenent de l'edat dels fills, en un primer moment oscil·lava entre els 50 euros per menor d'entre 6 i 18 anys i els 100 euros per als que en tinguessin menys de 3 anys. Aquest 2023, però, l'import s'ha actualitzat prenent com a referència la revaloració de l''Ingrés Mínim Vital, que es va situar en un 15%.

Així, les quanties s'incrementen i queden de la manera següent:

57,50 euros (per menors entre 6 i 18 anys)

80,50 euros (per menors entre 3 i 6 anys)

115 euros (per menors de 3 anys)

Qui pot rebre el complement de fins a 115 euros per fill?

En un primer moment, aquesta ajuda estava destinada únicament als perceptors de l'Ingrés Mínim Vital, però ara la poden cobrar també els que rebin l'antiga prestació per fills, així com les unitats de convivència amb rendes baixes i en què hi ha un menor.

La Seguretat Social apunta que, per rebre aquest complement, la unitat de convivència no ha de superar el 300% de la renda garantida i el 150% del límit de patrimoni establerts per a l'IMV. D'altra banda, tampoc no s'haurà de superar 6 vegades la renda garantida d'un adult o l'increment que correspongui per a la unitat de convivència.

He de sol·licitar aquest complement d'ajuda?

Segons la Seguretat Social, podran rebre aquest complement sense necessitat de presentar cap sol·licitud els casos següents:

Perceptors actuals de l'IMV.

Sol·licitants d'IMV que tinguen l'expedient en tràmit.

Beneficiaris de la prestació de protecció familiar que compleixin els requisits: es tracta dels beneficiaris de l'assignació econòmica per fill o menor a càrrec sense discapacitat o amb discapacitat inferior al 33, la unitat de convivència dels quals estigui constituïda exclusivament pels membres que figurin a l'expedient de la prestació per fill a càrrec, sempre que compleixin amb les condicions necessàries per a l'accés al complement d'ajuda a la infància, i que l'import sigui igual o superior que el que venien percebent, havent d'optar per una de les dues prestacions.

En aquests tres supòsits, l'INSS reconeixerà d'ofici en aquells expedients que compleixin tots els requisits, i amb efectes econòmics d'1 de febrer de 2022.

Com saber si tinc dret al complement per fills si no percebo l'Ingrés Mínim Vital?

L'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) ha habilitat un simulador a través del qual es pot comprovar si tenen dret al complement per fills. També permet saber si teniu dret a percebre l'ingrés Mínim Vital.