Investigadors de l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques han descobert un marcador per determinar quan un tipus de càncer de pell es prepara per provocar metàstasi. Ho ha explicat el centre mèdic a través d'un comunicat en què ha especificat que el descobriment es basa en una proteïna que es troba a les cèl·lules de carcinoma escatós. S'ha detectat que quan els valors d'aquesta són baixos, vol dir que les cèl·lules s'estan preparant per iniciar la migració cap a altres òrgans i provocar així la propagació del tumor a altres zones del cos. L'estudi, que ha obert la porta a estudiar vies per bloquejar aquest procés, s'ha publicat a la revista Life Science Alliance.

Els investigadors del Grup de recerca en Malalties inflamatòries i neoplàsiques dermatològiques de l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques, han pogut confirmar el paper de la proteïna disquerina en el procés de propagació del càncer de pell. Ho han fet a partir de mostres d’un centenar de tumors primaris de pacients amb carcinoma escatós. En aquells que van fer metàstasi, van comprovar amb proves in vitro, com determinades partícules d’ARN no codificant deixaven d’expressar-se i com baixaven els nivells de disquerina, que és la proteïna que ajuda a estabilitzar-los. És a dir, que indicaven que les cèl·lules tumorals es preparaven per migrar. “És un mecanisme que pot explicar la metàstasi, però no només això, sinó ser un marcador del moment en el qual la cèl·lula tumoral es prepara per migrar i iniciar aquest procés”, ha explicat la doctora Inmaculada Hernández-Muñoz, investigadora principal de l’estudi.

Alhora, ha indicat que el descens en els nivells de disquerina indueix un canvi en el metabolisme de les cèl·lules tumorals, que passen de consumir glucosa a alimentar-se de lípids, en concret de molècules de colesterol LDL, el conegut com a colesterol dolent. Això els permet sobreviure a la migració fins als ganglis limfàtics i, d’allà, a altres òrgans on proliferar. El grup de recerca ho va poder comprovar amb indicadors del metabolisme dels lípids a les mostres analitzades. De fet, en els pacients amb pitjor pronòstic aquest marcador era present.

La doctora ha assegurat que aquest nou marcador pot obrir la porta a assajar tractaments amb inhibidors del metabolisme dels lípids en aquestes cèl·lules per evitar la metàstasi. Alhora, ha apuntat que també es podrà estudiar “si les persones amb nivells més alts de colesterol LDL tenen també més risc de metàstasi”.

Cada any es diagnostiquen a l’Estat 74.000 nous casos de càncer cutani no melanoma, grup en el qual es troba el carcinoma escatós, el segon més freqüent. El risc de patir-lo al llarg de la vida oscil·la entre el 7 i l’11% i la seva incidència s’ha duplicat en els últims trenta anys. En el cas del carcinoma escatós, al voltant del 4% dels tumors provoquen metàstasi. I no hi ha cap eina per avançar-s’hi.

L’estudi ha estat finançat pel Fons de Finançament per la Salut de l’Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) i hi han participat el Grup de recerca en Metabolòmica Aplicada de l’IMIM-Hospital del Mar i la Unitat de Proteòmica del Centre de Regulació Genòmica de Barcelona (CRG) i la Universitat Pompeu Fabra (UPF).