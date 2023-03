A tu també t'ha passat que… darrerament engrandeixes les lletres del mòbil per veure-les millor? O estires el braç perquè et costa llegir les lletres més petites i tens dificultat per enfocar de prop? Et ploren els ulls o et fa mal el cap després d'una jornada de treball?

Si et sents identificat amb aquests símptomes, probablement tens vista cansada o presbícia, un problema habitual a mesura que es fan anys i al qual pots posar fàcil solució amb unes bones ulleres progressives al millor preu. Respon aquestes preguntes senzilles i descobreix si et cal fer un estudi de visió progressiva a Federòptics. ¿Sueles alargar los brazos para leer el móvil o un texto con mayor claridad?

¿Padeces visión borrosa a una distancia de lectura normal?

¿Sufres dolores de cabeza después de realizar trabajos minuciosos o fijar la vista de cerca?

¿Experimentas fatiga ocular después de conducir o leer durante un largo período de tiempo?

Tapa tu ojo derecho y mira el punto central de la rejilla¿Ves la cuadrícula deformada?

Ahora tapa tu ojo izquierdo y mira el punto central de la rejilla¿Ves la cuadrícula deformada?

¿Qué número ves dentro del círculo?

¿Qué número ves dentro del círculo? Loading... Què és la presbícia o vista cansada? La presbícia, coneguda popularment com a vista cansada, és la dificultat per enfocar bé de prop a causa de la pèrdua d'elasticitat del cristal·lí. La presbícia està lligada al procés d'envelliment de l'ull i afecta un 90% de la població a partir dels 45 anys. Quan aquests símptomes apareixen, el millor és posar-hi remei com més aviat millor amb ulleres progressives, que permeten solucionar els problemes de visió de la presbícia a més de la miopia, la hipermetropia o l'astigmatisme. Ulleres progressives, la millor opció per a una visió perfecta a totes les distàncies En una mateixa lent, les ulleres progressives integren les diferents graduacions per a cada camp de visió: la part superior de la lent està graduada per veure-hi bé de lluny, la central per a distàncies intermèdies i la part inferior per veure-hi de prop. Així doncs, les ulleres progressives proporcionen una visió nítida a llarga, mitjana i curta distància i permeten veure-hi bé de lluny i de prop amb unes úniques ulleres. A diferència de les bifocals que ho fan de forma brusca, les lents progressives passen del camp de visió proper al llunyà de manera gradual. Això permet mirar a diferents distàncies a l'ull i anar-s’hi adaptant de forma progressiva sense marejos ni sensació d'incomoditat. Així és com pots saber si tens presbícia o vista cansada La millor manera de fer front a la presbícia és la prevenció. És important fer controls periòdics a partir dels 40 anys. En persones miops se sol donar més a partir dels 50 i en hipermetrops a partir dels 45 anys. La vista cansada també sol ser molt habitual en persones que dediquen molt de temps a llegir o treballar davant de pantalles d'ordinador. Per això, el millor és deixar-se assessorar per professionals i anar a revisió de la vista i un estudi de visió progressiva. Federòptics, grup de salut visual expert en lents progressives i amb més de 30 anys d'experiència, ofereix la millor solució a les necessitats visuals de cadascú i adapta els progressius més adequats a cada cas. Federòptics presta els seus serveis optomètrics especialitzats mitjançant una àmplia xarxa d'òptiques properes repartides per tot Espanya. En qualsevol dels seus centres de salut visual és possible trobar una àmplia gamma d'ulleres progressives en tres nivells de preu: Pro, Pro Advance i Pro Select. Aprofita ara els avantatges únics de Federòptics Les ulleres progressives de Federòptics inclouen tractament antireflexant i muntures amb dissenys exclusius, entre altres, de Roberto Torretta, Lois o Lodi. A més, ofereixen diverses fórmules de finançament sense interessos i una assegurança que cobreix el 70% sobre les ulleres progressives completes (muntura i lents) davant de qualsevol trencament durant dos anys a partir de la data de compra. Federòptics també garanteix l'adaptació total a les noves lents progressives: si durant els tres primers mesos l'usuari no s'acostuma adequadament a les seves lents, podrà sol·licitar un reemplaçament per unes altres fins que estigui completament satisfet. Cuida la teva salut visual i quan els primers símptomes de presbícia comencin a aparèixer, demana cita per a un estudi de visió progressiva. Posa't en mans dels professionals de Federòptics i ho veuràs tot molt més clar!