El Jutjat d’Instrucció número 5 de Sabadell ha arxivat provisionalment el procés judicial obert per la difusió d’un vídeo d’una menor fent la fel·lació a un jove a la pista de ball de la discoteca Waka, en aquesta localitat. És una qüestió tècnica, ja que el sobreseïment es dicta per evitar que el delicte prescrigui i no es pugui investigar els fets si Twitter, companyia a la qual se li va requerir al gener informe sobre 40 comptes de persones desconegudes que van difondre la gravació, triga a respondre. El cas es reactivarà si, al final, s’identifiquen els autors dels fets presumptament delictius. Per ara, el jutjat ha acordat la retirada a la companyia tecnològica que retiri els vídeos.

Després d’analitzar els informes dels Mossos d’Esquadra, el jutjat va ordenar a Twitter que informi sobre uns 40 comptes de «persones desconegudes» que van difondre per aquesta xarxa el vídeo «d’explícit contingut sexual» entre els denunciants «sense el seu coneixement ni consentiment», segons ha avançat ‘El Mundo’ i ha confirmat EL PERIÓDICO, del mateix grup editorial que Diari de Girona. També va sol·licitar les dades de les dues persones que van publicar les imatges per primera vegada, cosa que va contribuir a la seva difusió per aquesta xarxa social. El vídeo de la menor es va divulgar de forma massiva a través d’aquesta xarxa social, on alguns usuaris s’han ofert a compartir-lo per aconseguir nous seguidors. En tractar-se d’una menor, i malgrat que la noia es troba en un lloc obert al públic, qualsevol difusió de les imatges constitueix un delicte.

El jutjat considera que aquesta petició d’aquestes dades prioritza la importància del dret al secret de les actuacions dels usuaris, ja que «la seva utilitat a les finalitats de la investigació és evident, no existint cap altra manera de procedir a l’esbrinament dels presumptes responsables». La interlocutòria remarca que «no suposa per als investigats, una vegada esbrinada la seva identitat, una ingerència tal en el seu dret fonamental que motivi la seva denegació, ja que no es pretén amb això accedir a cap contingut específic de la comunicació, sinó només determinar la identitat dels subjectes que després de gravar les imatges, les van penjar a internet i posteriorment les van retuitejar a través dels diversos perfils de Twitter ressenyats, però sense intervenir directament comunicació ni cap missatge que pogués violar la seva intimitat més enllà de l’estrictament necessari a les finalitats de la investigació».

L’anonimat i la impunitat

«Si no fos així, la facilitat, comoditat i sobretot l’anonimat que implica l’ús d’aquests mitjans tecnològics comportaria una impunitat per a l’autor dels delictes que, en el cas concret, justifica la seva adopció perquè, com ja s’ha indicat, la mesura és proporcionada i necessària», argumenta el jutjat.

D’altra banda, s’han de practicar diligències sobre la denúncia dels pares de la menor, que van ratificar davant el jutge, una presumpta agressió sexual a la discoteca aquella nit. En un informe policial entregat al jutjat fa unes setmanes, els Mossos descartaven la possible agressió sexual després de visionar les càmeres de seguretat del local, parlar amb els testimonis i analitzar els informes mèdics de la menor. «És una agressió sexual», va assegurar en el seu dia el pare de la noia.

La família sospita que la menor es trobava sota la influència d’alguna droga i que, en conseqüència, no era conscient del que feia. La mare, en la mateixa línia que el progenitor, va explicar que la seva filla «no recorda res» de l’incident. Pel que ha explicat la menor als seus pares, va començar a trobar-se malament després de demanar una beguda a la barra i no estava «conscient» en el moment dels fets.