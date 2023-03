La Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència de la Generalitat (DGAIA) va atendre l’any passat un centenar de menors de 14 anys acusats de cometre delictes relacionats amb la violència sexual i que, per la seva curta edat, com és el cas de tres dels presumptes agressors de Badalona, no poden ser imputats, segons exposa El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona. Es tracta de nens i adolescents que poden haver comès des de tocaments fins a violacions o delictes relacionats amb la pornografia infantil.

En total, aquest 2022 la Conselleria de Drets Socials va obrir expedient a 1.023 menors de 14 anys als quals, per llei, no se’ls pot imputar encara la comissió d’un delicte en considerar que no poden tenir responsabilitat penal per no poder comprendre la il·licitud del fet i considerar-se que és més pertinent una intervenció educativa que una correcció penal.