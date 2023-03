La Federació Catalana de Caça (FCC) ha calculat en un milió d'euros el cost d'assolir els objectius de la declaració d'emergència cinètica. L'entitat es va reunir dilluns amb la directora general d'Ecosistemes Forestals, Anna Sanitjas, per traslladar-li les seves necessitats. Es preveu abatre 285.000 conills a la demarcació de Lleida i 7.000 senglars a la de Girona i, segons l'FCC, el cost de la munició per assolir aquest objectiu és de 322.000 euros. A això s'hi ha de sumar 222.000 euros més per a armilles de seguretat per als 1.350 gossos que participarien en les batudes de senglars. L'entitat també reclama una assignació diària de 50 euros per caçador per fer front a despeses de carburant i de manteniment de les pròpies canilles.

D'altra banda, l'FCC reclama que es reconegui la labor i "l'esforç econòmic" de la resta de societats de caçadors de Catalunya per reduir les poblacions de porcs senglars i conills. Per exemple, afirma que la densitat de senglars a Collserola ha baixat de 17 per quilòmetre quadrat la temporada passada a 12 aquesta. Per aquesta raó, l'entitat reclama a l'administració compensacions econòmiques per a aquestes societats de caça, així com subvencions per a visors nocturns, pòlisses d'assegurança o armilles per als gossos, les taxes de les llicències de caça o la corresponent a la matrícula de les àrees privades de caça.