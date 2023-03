El conseller de Salut, Manel Balcells, a proposta del director del Servei Català de la Salut ha nomenat Joaquim Casanovas com a nou president del Consell Rector de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. Casanovas substitueix al càrrec al Dr. Joan Guix qui ha presidit l'organització des de l'any 2019. Actualment, Casanovas és gerent de l'Institut Català de la Salut a Girona i de l'Institut d'Assistència Sanitària, càrrecs que compaginarà amb la presidència de la Corporació.

Nascut a Girona l'any 1957, Joaquim Casanovas Lax és llicenciat en medicina i cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i diplomat en ciències empresarials per la Universitat de Girona i en direcció d'empreses per l'IESE. Al llarg de la seva trajectòria, ha ocupat els càrrecs de director de l'Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta (1986-1989), d'atenció primària de l'ICS de Girona i del Departament de Salut a Girona i la Gerència de la Regió Sanitària Girona.

L'estiu de 2011 es va incorporar a l'ICS com a director gerent de la institució, càrrec que va ocupar fins al gener de 2014. En aquell moment, va ser nomenat gerent de la Regió Sanitària de Barcelona del CatSalut. Des de l'any 2015, és gerent de l'Institut Català de la Salut a Girona i de l'Institut d'Assistència Sanitària.