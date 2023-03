El Jutjat de Menors número 4 de Barcelona en funcions de guàrdia ha acordat aquest divendres l’internament durant sis mesos en règim tancat en un centre de justícia juvenil del menor que presumptament va proferir amenaces contra el germà de la nena d’11 anys víctima de la violació grupal a Badalona en un centre comercial.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha informat en un comunicat aquest divendres que el menor havia sigut detingut per obstrucció a la justícia i amenaces. La Fiscalia de Menors havia demanat l’internament del jove després que declarés aquest divendres davant el jutjat.

Protecció policial

Des que el cas es va fer públic, el germà de la víctima necessita protecció policial. Aquest menor l’havia amenaçat d’apunyalar-lo i matar-lo en sortir de l’institut. El culpava d’haver denunciat l’agressió i haver provocat que un dels dos menors detinguts, del total de cinc d’identificats, hagi acabat en un règim tancat d’internament.

Mentrestant, l’institut ha decidit aïllar l’alumne acusat (no se’l pot expulsar perquè no ha infringit cap norma interna) mentre espera indicacions del Departament d’Educació. La conselleria explica que han activat una unitat específica en casos d’atenció a la violència (USAV), que «està fent seguiment del cas i aplicant les accions oportunes per protegir les víctimes».