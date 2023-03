Els lavabos públics de la Delegació del Govern a Girona ja compten amb dispensadors de tampons i compreses per a les persones que necessitin utilitzar aquests productes. La delegada del Govern, Laia Cañigueral, ha destacat que l’acció “s’emmarca en el pla d'equitat menstrual” que ha presentat el Departament d’Igualtat i Feminismes. Des de la Delegació han volgut articular-lo amb aquests punts de distribució de material d’higiene femenina. Els productes per a dones, persones no-binàries i trans que menstruin que s'ofereixen són de cotó orgànic i ecològic per evitar al·lèrgies i fer-les el màxim de sostenibles possible.