Violació, retirada de preservatiu sense consentiment, sexe violent, enregistrament d'imatges sexuals no consentides, incitació a la prostitució, submissió química... Una investigació espanyola alerta de l'alta incidència de la violència sexual i el sotmetiment de les dones a les cites derivades dels contactes de Tinder.

La Federació de Dones Joves ha presentat aquest dimecres els resultats de l'estudi Apps sense violència, finançat pel Ministeri d'Igualtat i que té per objectiu investigar les violències sexuals a les quals els veuen sotmeses les noies joves quan se submergeixen al món digital de les aplicacions de cites.

Gairebé un miler de dones (963) d'entre 18 i 35 anys, residents a Espanya i usuàries de l'aplicació de cites Tinder han participat en l'estudi. D'aquestes, 705 havien tingut cites presencials amb els contactes establerts a través de l'app.

Les dades evidencien una alta incidència de comportaments violents contra les dones tant a l'entorn digital com després, una vegada es desvirtualitzen els usuaris, a les cites presencials.

Violència durant les cites

Gairebé el 22% de les enquestades relata que l'home que van conèixer a través de l'aplicació va utilitzar violència explícita per forçar-la a tenir relacions sexuals, el 29,5% diu que la va pressionar per fer pràctiques que no li venien de gust, el 33% assegura que va voler parar i ell es va enfadar, un altre 33% va ser forçada a continuar malgrat haver expressat el seu desig de parar i el 27,7% afirma que la cita va ser violenta durant el sexe sense haver acordat aquestes pràctiques.

Entre els resultats de l'enquesta també destaca que el 48,8% es va sentir com un objecte durant el sexe, amb la impressió que era igual si estava gaudint o no, el 28,2% va comunicar que alguna pràctica sexual li estava fent mal i l'home no la va interrompre, el 27,7% reconeix que va ser penetrada sense preservatiu sense haver estat consultada i un altre 21,4% indica que l'home es va treure el condó durant el coit sense informar-la.

A més, un 27,4% de les enquestades va ser gravada o fotografiada sense el seu consentiment i el 20% va ser víctima de submissió química (emborratxada o drogada per l'home amb la intenció d'abusar-ne). Més de la meitat, el 57,6%, s'ha sentit pressionada per alguna de les cites per mantenir relacions sexuals.

"La immediatesa i l'anonimat determinen aquestes violències sexuals. La investigació ens ha sorprès i alarmat. Sabíem que hi havia violència sexual, però no unes dades tan alarmants. Aquesta investigació ens ha de servir perquè es posin en marxa mesures. [...] La tesi és que no és un cas aïllat”, ha assenyalat la presidenta de la Federació de Dones Joves, Ada Santana.

Tot i totes aquestes violències explícites, les usuàries no sempre són conscients que han estat víctimes de violència sexual, com indica que només l'11,5 % hagi dit que ha estat víctima en aquestes cites.

"Els costa identificar la violència sexual perquè a l'imaginari col·lectiu persisteix que comporta l'ús de violència i intimidació", ha precisat la coordinadora de l'estudi, Mónica Saiz.

Des de la Federació de Dones Joves s'ha fet especial èmfasi que l'objecte de l'estudi no és promoure el terror sexual, ni llançar un missatge que coarti la llibertat a les dones, sinó evidenciar que aquests comportaments existeixen i s'han d'erradicar i prevenir a través de polítiques públiques i iniciatives de les plataformes, com ara acabar amb l'anonimat dels usuaris.

En aquest sentit, les responsables de la Federació han fet un al·legat per la promoció de l'educació sexual des d'edats primerenques, amb una incidència especial en els nois, i contra la pornografia com a escola de sexualitat. "No es tracta que, una vegada més, siguem les que tornem a anar amb compte", ha incidit la presidenta Ada Santana.

Sis de cada deu dones entrevistades ja perceben un risc més gran en acudir a aquestes cites intervingudes per Tinder que altres amb homes coneguts en entorns físics com el treball o un bar.

La coordinadora de l'estudi ha explicat en roda de premsa que la investigació posa de manifest les formes específiques que la violència sexual adopta als espais digitals, fins ara un camp força desconegut: "Es tracta d'una violència que comença a la mateixa aplicació de cites i que continua després a les trobades[...]A les apps de cites es reprodueix un continuum de la violència que es dona a l'entorn físic, però amb immediatesa i anonimat”.

Prostitució i BDSM a l'entorn virtual

La investigació també explica que les usuàries se senten pressionades o incomodades per diferents comportaments masculins en les interaccions digitals que mantenen amb els homes.

Gairebé vuit de cada deu afirma haver-se sentit incòmoda o pressionada per peticions d'enviar fotos o vídeos despullada i set de cada deu per peticions de sexe telefònic.

El 83,1 % ha rebut pressió per part d'algú amb qui va entaular contacte, però ja no li interessa i gairebé el 70 % ha estat insultada per aquesta qüestió.

Una mica més de la meitat ha sentit aquesta pressió a l'hora de respondre si li agraden pràctiques sexuals de dominació com el BDSM i un 61,4% l'han anomenat 'mojigata' o alguna cosa similar per respondre que no l'atreuen aquest tipus de pràctques.

Segons l'estudi, a les aplicacions de cites és habitual que homes ofereixin diners o regals a les dones a canvi de sexe, una incitació a la prostitució. El 72,2 % ha vist perfils d'aquest tipus i més del 60 % se'ls han ofert directament quan han descartat quedar amb algú.

La investigació també ha preguntat a les enquestades per les primeres interaccions que mantenen amb els contactes (matx). La gran majoria (92,2 %) ha rebut alguna vegada un primer missatge que al·ludeix directament al seu físic, el 83,5 % ha estat destinatària d'una primera interacció consistent en una proposició sexual explícita i al 65 % li han preguntat a aquesta primera xerrada si és sexualment submisa.

Un altre 92,5% reconeix que li ha semblat masclista la biografia d'algun usuari de Tinder i un 88% s'ha sentit ofesa llegint aquest tipus de contingut: missatges despectius cap a les dones (com 'histèriques, aprofitades o frívoles'), demanda de dones estereotipades ('femenines, dolços, joves'...) o amb contingut sexual explícit.

Una altra de les autores de l'estudi, Irene Otero, ha destacat que a les aplicacions de cites s'observa una gran diferenciació de rols per sexe i discurs molt estereotipat de la feminitat, que s'associa amb l'atractiu sexual com a element definitori. Així, ha comentat, els usuaris demanen entaular contacte amb dones "delicades, sense traumes, femenines, princeses, sexualment decidides, atractives...".

Hi són molt presents, ha dit, el "mite de la virilitat sobirana", la cosificació i la submissió de les dones.