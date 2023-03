La Federació Catalana de Bancs dels Aliments ha posat en marxa una campanya de captació de donacions econòmiques per a la compra de llet ocasionada per la reducció de l'ajuda procedent del programa del Fons Europeu d'Ajuda a les Persones Desfavorides, que no contempla l'aportació d’aquest aliment. Concretament, necessita 240.441 litres de llet a la setmana per poder garantir “una dieta saludable” a les persones més vulnerables. Ara mateix, n’estan repartint 144.264, que es tradueix en 0,6 litres per persona a la setmana, “mentre que es recomana que sigui d’1 litre”.

Segons la federació, el mes passat la Unió Europea els va comunicar que la primera entrega d'aliments prevista per aquest 2023 es veurà reduïda en un 50% respecte de l’any passat. I a més, en aquesta, no hi ha previst incloure la llet. La campanya s’inicia aquest mes de març des del web de la federació, però també estarà accessible des dels webs dels Bans dels Aliments de Lleida, Girona i Tarragona i Barcelona fins a mitjans d’abril. Paral·lelament, també es podran fer aportacions a través d'uns tòtems de donació que durant el mes de març i abril que estaran físicament ubicats a El Corte Inglés de Can Dragó i de la Diagonal de Barcelona. “Fem una crida urgent a administracions, empreses i a la ciutadania en general per a col·laborar en aquesta campanya”, ha assenyalat el president de la Federació, Antonio Fo, “des d’aquest mes de març no tindrem prou llet per a distribuir i garantir aquesta alimentació saludable a les 240.441 persones beneficiàries que atenem arreu de Catalunya”.