Diumenge que ve 19 de març és el Dia del Pare una celebració dedicada exclusivament als pares. Els fills aprofiten aquest dia per a dedicar-l'ho per complet als seus pares i fer que la jornada sigui especial fent el que més els agrada com preparant el seu esmorzar favorit o regalant-li una cosa especial. Algunes comunitats autònomes han decidit traslladar el festiu al dilluns per a així fer un cap de setmana llarg i que es pugui aprofitar més.

El Dia del Pare se celebra sempre el 19 de març perquè és una tradició catòlica europea que commemora el dia de Sant Josep, pare de Jesús. Aquest dia és una data perfecta per a les reunions familiars per a unir als membres que no hàgim vist des fa temps o per a dedicar-li una jornada d'especial al nostre pare.

Quin és l'origen del Dia del Pare i per què se celebra

Aquesta festivitat la va incloure en el calendari romà el Papa Sixt IV al voltant de l'any 1479. I aquest dia, en alguns països la tradició marcava que les dones preparessin pa i bunyols com els que pensaven havia venut la Sagrada Família durant la seva fugida a Egipte. Però la celebració del Dia del Pare no va aparèixer fins a l'any 1948. I va ser idea d'una professora, Manuela Vicenta Ferrero, que va voler celebrar a la seva escola una festa en honor als pares perquè no se sentissin gelosos per la celebració del Dia de la Mare.

No obstant això, la majoria dels països segueixen la tradició americana dels Estats Units i celebren el Dia del Pare el tercer diumenge de juny. El Dia del Pare als Estats Units ce celebra perquè Sonora Smart Dodd, filla d'un veterà de la guerra civil estatunidenca, va escoltar un sermó el Dia de la Mare i va tenir la brillant idea de celebrar el Dia del Pare. Primer va proposar el 5 de juny per ser la data de l'aniversari del seu pare, però no va acabar prosperant.