Les nòmines dels treballadors estan canviant. Al febrer va entrar en vigor la rebaixa de l’IRPF al tram de menys nivell. Una cosa una mica beneficiosa quan la inflació segueix elevada, ja que el sou net és sensiblement més gran, però insuficient per viure, per exemple, a Barcelona, on el salari mínim per arribar a final de mes supera els 1.500 euros. Sigui com sigui, les persones que cobrin més de 14.000 euros bruts anuals (els que cobren menys no tributaven abans ni tampoc ara) fins a 21.000 euros tindran un increment salarial a causa dels canvis en la retenció aplicable del treball personal que va aprovar el Govern central per al 2023.

Fins ara, les persones amb rendes entre els 15.000 i 18.000 euros es beneficiaven d’una reducció fiscal. No obstant, amb els nous pressupostos generals de l’Estat, aquesta rebaixa s’estén a tots els contribuents que percebin un salari brut anual d’entre 15.000 i 21.000 euros, que equival al salari mitjà d’Espanya, segons càlculs del Govern central. Per tant, se’n beneficien la meitat dels assalariats. Les noves quanties de la reducció són les següents: Si els rendiments nets del treball són iguals o inferiors a 14.047,50 euros (abans 13.115 €), la reducció aplicable s’eleva a 6.498 euros (abans 5.565 €). Si els rendiments nets del treball estan compresos entre 14.047,50 i 19.747,50 euros, la reducció aplicable s’obté del càlcul següent: 6.498 euros (abans 5.565 €) menys el resultat de multiplicar per 1,14 (abans 1,5) la diferència entre el rendiment del treball i 14.047,50 euros. L’ajuda de 115 euros al mes que ja pots demanar a la Seguretat Social Les rendes de fins a 35.200 euros també veuen reparats «errors de salt» A més, el Ministeri d’Hisenda estén els ajustos en les retencions per reparar els «errors del salt» per als contribuents que cobren entre 22.000 i 35.200 euros. D’aquesta forma, amb la nova taula disminueixen les retencions mensuals d’IRPF de milers de catalans. El perquè és que el canvi de retenció d’una persona que cobrava 22.000 euros era de 1.186 euros, mentre que la d’una que cobrés un sol euro més era de 2.303. La Seguretat Social avisa els pensionistes que vulguin cobrar 31 euros extra L’actualització l’ha de fer l’empresa Si s’avalua la reducció fiscal per al 2023 amb perspectiva, aquest augment en la nòmina no és beneficiós ni perjudicial per al treballador, més enllà de poder disposar d’aquests diners que l’Estat li tornaria per excés d’IRPF sense esperes. Tot i així, l’Agència Tributària ha desenvolupat un simulador perquè cada persona pugui calcular les retencions de l’IRPF de cara al 2023. El treballador no ha de fer res per beneficiar-se d’aquesta mesura, ja que l’actualització de la situació fiscal és responsabilitat de l’empresa que l’ocupa. En aquest sentit, la norma va entrar en vigor en les nòmines de febrer, amb caràcter retroactiu des de gener. L’única preocupació del treballador és revisar la nòmina i comprovar que tot es trobi en ordre. Si no, li ha d’exigir al seu ocupador que compleixi amb la llei.