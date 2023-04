Segons Tong Yigang, un investigador xinès de la Universitat de Tecnologia Química de Pequín, el covid podria haver-se iniciat en els mateixos humans i no després d’una fuga en un laboratori ni a través de cap altre animal.

El científic ha portat a terme un estudi en el qual van prendre més de 1.300 mostres ambientals i d’animals congelats al mercat de Wuhan entre gener del 2020 i març del 2020.

El veritable origen de la covid

Així doncs, diversos professionals i investigadors van aïllar tres soques del virus de les mostres ambientals i es van adonar que les mostres eren pràcticament idèntiques a les dels pacients que s’havien infectat de covid-19. Això indica que el virus podria haver-se originat en els humans, segons Yigang.

La investigadora del Centre Xinès per al Control i la Prevenció de Malalties (CDC), Zhou Lei, va demanar col·laboració científica a l’investigador per trobar l’origen de la covid, i va defensar que el lloc on es va descobrir, el mercat de Wuhan, no ha de ser necessàriament on es va originar.

Conflicte entre el CDC i l’OMS

El CDC acusa a l’ONU de actuar al servei d’interessos polítics contra Pequín i han rebutjat l’última acusació de laOrganización Mundial de la Salut (OMS) sobre una presumpta falta de transparència sobre l’origen del coronavirus.

Per la seva banda, l’OMS va exposar les seves queixes a través d’un editorial i va qualificar d’«inexcusable» que un grup de científics internacionals trobés el mes passat dades recopilades recentment per col·legues del sector en la base genètica internacional GISAID sobre possibles agents contaminants al mercat de Wuhan, epicentre de la malaltia (informació que l’OMS demanava a la Xina des de feia tres anys).