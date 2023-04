La pensió mínima que es cobra al país és comuna en totes les pensions contributives, segons l’import fixat en els PGE. Així, aquelles que no arriben a la quantitat de 966,20 euros mensuals, 13.526,80 euros a l’any, podran ser completades a mínims per l’Estat sempre que compleixin certs requisits econòmics.

En aquesta casuística es troben en l’actualitat les pensions de 135.054, una situació que pot variar en funció de la renda anual de cada beneficiari. Així, un canvi a millor en aquesta renda anual pot motivar que la Seguretat Social pagui una pensió per sota de la mínima i que, per tant, els beneficiaris d’aquestes pensions puguin veure-les reduïdes d’un any a un altre.

Mentre no troba un increment de les rendes per sobre dels límits establerts per rebre un complement, els beneficiaris de la pensió per incapacitat no han ni de témer una revisió a la baixa del que reben ni comunicar res a la Seguretat Social. En el cas d’esperar ingressos superiors als límits és deure del beneficiari avisar-ho, un tràmit que es pot fer fàcilment a la Seu Electrònica de la Seguretat Social.

La màxima renda dels que, no arribant a tenir dret a una pensió mínima, poden esperar un complement a mínims estatal depèn de la modalitat de convivència i de dependència econòmica del cònjuge de cada beneficiari. Les condicions es poden consultar amb detall en aquest apartat de la web de la Seguretat Social.