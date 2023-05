La mil·lenària Guàrdia Suïssa del Papa s'haurà de modernitzar

El caporal René camina endavant i enrere i escruta els nous reclutes de la Guàrdia Suïssa, l'exèrcit d'elit del Vaticà. "Esquena dreta, mantingueu-vos rectes, camineu amb confiança i ritme", repeteix. En silenci, l'esquadró de soldats no parpelleja, gairebé no respira en veritat, abillats tots amb les pesades cuirasses metàl·liques que -al costat del morrió medieval, els guants blancs i l'alabarda- han trigat uns vint minuts a col·locar-se.

Els reclutes d'aquest any ja han completat tota la seva formació, gairebé tot està après i ara esperen la cerimònia del jurament, que serà el pròxim 6 de maig. Ha estat un camí de dos mesos amb una formació d'almenys 23 hores al dia, després del servei militar a Suïssa. Acabat tot d'això, passaran a formar part de l'exèrcit del Papa, un dels més antics del món. I avui dia és entrenament per al gran dia. S'ha de controlar que tot estigui perfecte i aquesta és la tasca del soldat René que, davant del grupuscle de joves homes, alterna paraules en alemany, francès i italià.

La presència d'un sol gènere no és casual. Els descendents d'aquell cos de 150 mercenaris al comandament de Kaspar von Silenen que el 1506 —fa avui 517 anys— va començar una missió que continua avui, encara no admeten dones. De l'assumpte se n'ha parlat i l'any passat des del Vaticà fins i tot van arribar veus a favor, però de moment el quan i com encara es desconeixen.

Una caserna vella

El vicecaporal Eliah Cinotti, portaveu del cos i expolicia a Suïssa, explica que la situació es deu principalment "a qüestions de logística", cosa que significa bàsicament que actualment no hi ha ni banys ni dormitoris per a soldats dones. "L'espai que tenim és insuficient. La nostra caserna necessita reformes i això passarà probablement el 2026. A més (que es permetin guàrdies suïsses dones) ho haurà d'autoritzar el Papa", puntualitza.

Aquesta col·lisió entre la necessitat d'anar endavant sense allunyar-se gaire del passat reflecteix d'alguna manera la mateixa idiosincràsia del Vaticà, una institució que, amb Francesc , viu dies agitats per les pugnes constants entre conservadors i progressistes. Però també remet a problemes concrets.

El nombre d'efectius de la Guàrdia Suïssa n'és testimoni. Com a mínim els que s'allisten han de servir el Papa durant 26 mesos, però després poden renunciar-hi. I molt ho fan, cosa que té com a conseqüència que cada any sigui necessari reposar al voltant d'un terç dels integrants. El problema és que, des de fa alguns anys ja, el cos també experimenta dificultats per atraure nous membres. Tant és així que la Guàrdia Suïssa posseeix avui 124 efectius quan des del 2018 el nombre total pot arribar als 135.

Toc de queda i solteria

L'últim grup de reclutes tampoc no ha estat particularment nombrós. Aquest any, el 6 de maig —dia en què des del 1527 cada any es fa el jurament—, només juraran 23 , 13 menys que l'any passat. I també en anys anteriors hi va haver més abundància. El 2021, van ser 34. El 2020, 38.

Una explicació potser és en els requisits per sol·licitar l'ingrés en aquest exèrcit, que són bàsicament els mateixos des de fa cinc segles. Cal ser ciutadà suís, solter i catòlic practicant , no menor de 19 anys ni més gran que 30 anys, amb una estatura mínima d'1,74 metres, un expedient judicial sense taca, bona salut i, és clar, home.

Però part de les dificultats del cos procedeixen així mateix de les estrictes regles internes del miniexèrcit, com la prohibició de no casar-se almenys durant 5 anys, ser discrets i observar un toc de queda quan es lliura. A més d'això, el sou no és particularment alt. Són uns 1.500 euros que es lliuren a persones procedents d'un dels països més rics del món.

Creuar-se amb el Papa

Per això molts no volen seguir durant massa temps. L'exemple del recluta Luca n'és un. "Viuré aquesta experiència durant aquests dos anys i després me n'aniré. Tinc núvia i em vull casar i estudiar un màster en Administració", explica aquest jove.

Fa quatre anys, el llavors comandant de la Guàrdia Suïssa, Christoph Graf, va intentar revolucionar les coses dins de l'antic cos de mercenaris. Conscient de les dificultats per atraure nous soldats, va obrir una pàgina web i perfils a les xarxes socials per explicar qui són i què fan els guardes suïssos.

Amb els anys, els guàrdies suïssos també han començat a informatitzar part de la seva feina, 'ma non troppo'. "De moment no fem servir, per exemple, la intel·ligència artificial", admet el portaveu.

Tot i això, el recluta Luca veu també hi ha aspectes positius. Per exemple, que qualsevol pot creuar-se de tant en tant amb Francesc, un Papa que vol que els seus soldats tinguin "un tracte humà i siguin gentils" amb la gent. "En el meu cas, jo me'l vaig creuar dues vegades. Em va dir 'hola', em va donar uns llibres i unes galetes", recorda, somrient, el soldat.