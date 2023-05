«Si posem un nom a les persones, és més difícil el rebuig»

Cap dia millor que l’1 de Maig, Dia del Treball, per reivindicar la tasca de la fundació Tresc, que fa vint-i-nou anys que treballa per a la inclusió sociolaboral de persones amb discapacitat intel·lectual o problemes de salut mental

Són molts anys ajudant a persones.

Hem gestionat en tots aquests anys uns 600 contractes de treball, però hem atès molta més gent, perquè molta no arriba a treballar. Ara treballem anualment amb unes 260 persones, i aconseguim uns 50 contractes laborals. Som vint-i-quatre professionals.

És gent que difícilment trobaria feina?

Són persones que necessiten suport, amb un índex baixíssim d’activitat, d’un 35%: de cada 100, 35 són actives, que no vol dir que tinguin feina. En persones sense discapacitat intel·lectual, és del 81%

Per què els costa trobar feina?

La societat no les considera persones productives. Es creu que n’hi ha prou atenent-les des de la part assistencial. Nosaltres volem que tinguin un rol actiu.

Potser n’hi ha que prefereixen no treballar.

Bé, igual que en l‘altra població.

Jo mateix preferiria no treballar...

(Riu) Les proporcions sempre són les mateixes, tinguin discapacitat o no. Són més agradables? Són més simpàtics? Són més treballadors? Doncs hi ha de tot, i en la mateixa proporció. Són persones i ciutadans com tots nosaltres.

Entendre això és la clau?

Considerem que la persona que ve aquí és ciutadana com qualsevol altra, i ha de gaudir dels mateixos drets que la resta. Per tant, han de poder treballar en empreses ordinàries igual que tothom, no en empreses especials on només hi ha persones amb discapacitat intel·lectual o problemàtiques de salut mental.

Però no deu ser fàcil, l’adaptació.

L’únic que necessiten aquestes persones són uns suports per a poder gaudir de la igualtat d’oportunitats. Perquè som tots iguals, tenim els mateixos drets, però per exercir-los, tots necessitem suports diferents. Si no, no hi ha igualtat d’oportunitats, perquè hi ha gent que té un punt de sortida diferent.

I un cop els consideren preparats per ser part del mercat laboral?

La persona de suport va amb la persona amb discapacitat, a treballar. Fa el suport des del lloc de treball. Al nostre entorn, tots coneixem d’algú que té aquesta mena de discapacitat.

Es concentren millor?

Igual que tothom, com li deia abans. Segons en l’etapa de la vida. Vostè es concentra igual ara que quan tenia vint anys?

Temo que em concentrava millor a vint anys...

(Riu) Però ha après altres estratègies.

La malaltia mental és encara un tabú?

Hi ha molt d’estigma. No tant la discapacitat intel·lectual. Si parlem de trastorns mentals més greus, sí que hi ha molt estigma, perquè hi ha molt desconeixement i molta por, a causa d’històries, pel·lícules, notícies... Tots formem part d’aquesta societat, si ens coneguéssim no tindríem tantes pors: és el meu veí i té un problema de salut mental, això és tot. Quan poses un nom a les persones és més difícil el rebuig.

La diferència causa rebuig?

La diversitat ens espanta, és així. Nosaltres. Si des del naixement no comencéssim a excloure, no ens caldria fer inclusió. Des del naixement hauríem d’estar tots inclosos, però d’entrada ja ets diferent si neixes ric o pobre, el motiu més gran d’exclusió és la pobresa.

La veig apassionada per la seva feina.

Tracto amb persones que em sorprenen cada dia, i m’adono que som nosaltres els qui tenim prejudicis. Sovint passa que els que en principi crèiem que tenien més dificultats, són els primers de col·locar-se. A vegades superant les nostres expectatives, que potser eren que anés avançant a poc a poc.

A alguns els deu costar acceptar la discapacitat que pateixen, la necessitat de ser ajudats.

Acceptar les nostres limitacions ens costa a tots. És normal, a ningú li agrada que li posin un etiqueta. I ben mirat, nosaltres, que tant volem la normalització d’aquesta gent, no deixem de ser una etiqueta: donem ajut a gent amb aquesta problemàtica.