Aquest mes de maig comença amb força, donant l'oportunitat a diverses persones per tal aconseguir una vacant fixa dins Correus. Feia molts i molts anys que Correus no donava una oportunitat d'aquesta magnitud. A Girona s'han convocat 141 vacants, però arreu d'Espanya, 7.757.

Una oportunitat que canviarà la vida a molts treballadors que, actualment, treballen de forma temporal dins Correus, per exemple. Aquesta convocatòria s'ha obert per començar a donar oportunitats reals a persones que treballen cada dia per aconseguir unes millores laborals i no estar patint per la temporalitat constant.

Les vacants que Correus espera cobrir són diverses: repartidors per l'àmbit urbà i rural, treballadors logístics i personal per l'atenció al client dins les oficines.

Per cobrir les 141 vacants gironines hi ha 590 aspirants, els quals s'hauran d'examinar a Barcelona, igual que, els 6.918 aspirants que realitzaran la prova per a cobrir vacants de Catalunya, també s'hauran d'examinar a la localitat barcelonina. Les proves es duran a terme a les facultats d'Economia i Empresa i, Biologia i Empresarials de Barcelona.

Unes 84.000 persones han estat admeses per poder realitzar les proves i així, aspirar a cobrir aquestes 7.757 vacants. Per poder dur a terme aquestes proves, uns 3.000 treballadors de Correus hauran de gestionar la jornada d'aquestes, per tal d'assegurar un bon funcionament dels exàmens.

Aquests exàmens seran de caràcter eliminatori i constaran de preguntes sobre els productes, els serveis i els processos de treball de Correus. Després d'aquesta fase eliminatòria, hi haurà una segona fase de mèrits: experiència, permisos de conduir, idiomes i la formació per a dur a terme la feina a la qual es presenta cada aspirant.

Un diumenge on 590 aspirants gironins es disputaran 141 vacants fixes a Correus per a la ciutat de Girona. Molta sort!