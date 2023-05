Aquells estudiants no universitaris amb necessitats específiques com discapacitat, trastorn greu de conducta o de la comunicació i del llenguatge, altes capacitats o trastorn de l’espectre autista, ja poden sol·licitar l’ajuda universal de 400 euros que per a ells contempla el Ministeri d’Educació i que per al curs que ve es pot demanar entre el 8 de maig i el 20 de setembre.

El Reial Decret 117/2023 recull que les famílies a càrrec d’estudiants necessiten un plus per cobrir les despeses derivades de necessitats específiques dels seus fills en l’àmbit educatiu i que, per tant, aquesta ajuda no dependrà de la renda familiar, d’aquí la seva condició d’universal. Estimacions d’Educació situen en més de 240.000 els beneficiaris d’aquesta mesura. Alumnes d’Infantil, Primària, Secundaria, Batxillerat, Cicles Formatius de Grau Mitjà i de Grau Superior, Ensenyaments artístics professionals, Formació Professional de Grau Bàsic, Programes de formació per a la transició a la vida adulta i altres programes formatius d’FP seran els que puguin optar a rebre-la.