«La crisi sanitària hi va ser, però es va allargar per interessos»

Hugo García Pérez Scoccia, col·laborador de Diari de Girona, publica Mr. Lockdown, una novel·la que semblaria distòpica, si no fos perquè parla d’algú que, amb l’excusa d’un virus i amb l’ajuda d’uns mitjans de comunicació corromputs, tanca tota la població a casa

El món s’acaba?

Jo ho veig com l’Orwell en una entrevista a la BBC, que va dir que si vols una foto del futur, només has d’imaginar una bota trepitjant la cara d’un humà. Així veig el futur.

No el veig gaire optimista, Scoccia.

Gens. Sóc un apocalíptic total.

Sap alguna cosa que la resta no sabem?

No, és que cada dia m’adono més que estem governats per una colla que, a més de corruptes, són ineptes. I també veig que la societat està molt adormida, per això accepta sense dir res tots els plans i campanyes. La veritat, veig el futur fosc.

Per això el llibre comença citant De Gaulle: «la política és massa seriosa per a deixar-la en mans dels polítics»?

Exacte. Avui el revolucionari seria anar contra aquesta colla d’ineptes, fotre fora aquesta gent que només fa que esprémer-nos per continuar ells vivint bé. I a sobre són moralistes! Ens diuen que no mengem carn o que no usem el cotxe. Això sí, ells van a menjar un entrecot al restaurant i fan servir avió privat. Amb gestors així, tenim un futur complicat

Quan parla de polítics ineptes es refereix a Catalunya, Espanya o el món?

A tots. Jo sóc mig Italià i allà passa el mateix. Si bé és cert que aquí estem força amunt en el rànquing d’ineptitud i corrupció.

Abans ha parlat de plans. La pandèmia va ser un pla preconcebut?

Això no, hi va haver una greu crisi sanitària, però tinc molt clar que es va allargar per interessos polítics i econòmics. Només hem de mirar qui hi ha sortit guanyant, per no dubtar-ne.

Qui hi ha sortit guanyant?

Els governs, que han augmentat el control sobre els ciutadans, i òbviament les farmacèutiques, que s’han forrat de manera escandalosa. I gratuïta, perquè el finançament de les vacunes era públic, però els beneficis eren per elles.

No li passa que sembla que aquell confinament va ser un somni?

És veritat. En aquest món de la sobreinformació passa una cosa cada dos dies, no tenim temps ni de mastegar-ho. Ni tampoc de pensar. Hi ha una agenda molt clara de campanyes de por, perquè han vist que estem disposats a sacrificar la llibertat a canvi de seguretat. No ens adonem que, quan es comença així, tornar enrere és molt complicat.

Ningú recorda que el Constitucional va declarar il·legal el confinament?

A banda que fos il·legal, s’ha demostrat que el resultat científic tampoc no va ser el millor. Potser a posteriori és fàcil dir-ho, però s’ha vist que les mascaretes i el confinament no eren la millor opció. Per una simple qüestió de salut.

Els que van gestionar la situació, sabien el que feien?

Sobretot al principi, les mesures s’aplicaven a l’atzar. Més endavant, quan es col·lapsen hospitals i es produeix la crisi sanitària -que efectivament va tenir lloc, no crec que obeís a un pla-, veuen que la situació es pot aprofitar. És així que comencem a veure gent que fa diners amb les mascaretes, amb les vacunes no diguem, o que els polítics imposen normes que sense pandèmia serien impensables.

Existeix Mr. Lockdown?

Segurament hi ha un Mr. Lockdown en alguna part del món que dirigeix una mica tot el cotarro. N’estic convençut

Es va vacunar?

No em vaig vacunar. Abans no se’m tirin al damunt, deixi’m dir que no ho vaig fer perquè prèviament vaig agafar dues vegades la Covid. I com que era una persona sana, no ho vaig creure convenient.

Em va passar exactament el mateix.

A més a més, quan t’obliguen tant a fer una cosa... fa mala olor. Als Estats Units fins i tot et regalaven una hamburguesa si et vacunaves, encara més estrany.

Per què tot s’accepta com si res?

La gent és avui més submisa que mai. Quan vostè tenia trenta anys era molt més lliure del que ho sóc jo ara, que els tinc.

Una manera molt cruel d’insinuar que sóc vell, Scoccia.

És que és vell, Soler.