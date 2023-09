Els centres comunitaris de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions de les comarques gironines han atès durant el 2022 un total de 26.710 persones, un 3% més que l'any anterior. Concretament, els centres de salut mental d'adults (CSMA) han atès 14.867 pacients. Del total, un 20% han rebut assistència per primer cop i el 60% eren dones, amb una mitjana d'edat de 51 anys. Dels pacients dels CSMA, el 32% tenien un trastorn de l'estat d'ànim, el més freqüent. Els centres d'adults han fet més de 93.000 visites durant el 2022. D'altra banda, els centres de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) han atès 7.225 persones i els d'atenció i seguiment a les drogodependències (CAS), 4.417.

Els Centres de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) han atès 7.225 persones, de les quals 2.411 han anat al centre per primera vegada. Del conjunt de pacients atesos, un 56% han estat dones, amb una mitjana d'edat de 14 anys (homes i dones).

En relació amb els diagnòstics, els codis Z (circumstàncies psicosocials, econòmiques o personals que afecten la salut i generen malestar) continuen sent els més freqüents (20%), seguits del trastorn de l'espectre autista (19%) i del trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat (TDHA) en un 16%. Del total de les persones ateses, un 23% complia criteris de persona amb una condició de complexitat en salut mental. El conjunt dels CSMIJ han fet l'any 2022 més de 38.000 visites.

Els centres d'atenció i seguiment a les drogodependències (CAS) han atès 4.417 persones al conjunt de les comarques gironines. D'aquest conjunt, un 26% van ser nous pacients, i l'alcohol continua sent la substància que va propiciar la primera visita en més del 52% dels casos, seguit de la cocaïna (24%) i del cànnabis (13%). Del total de pacients atesos, més del 75% van ser homes, amb mitjana d'edat de 45 anys. Els CAS han fet al 2022 un total de 49.626 visites assistencials.

Els serveis de rehabilitació comunitària (SRC) ha atès un total de 555 persones, de les quals gairebé el 100% va millorar el seu estat funcional després d'un any d'assistir al servei. Del total, un 24% han estat persones que utilitzaven els serveis per primer cop. En el seu conjunt, els SRC han fet més de 57.000 actuacions (suma de visites assistencials i activitats).

En relació amb l'activitat dels equips PSI —Programa de Seguiment Individualitzat—, gestors de casos que atenen al lloc de vida de les persones, l'any passat van atendre més de 300 persones i van registrar un total de 4.630 visites.

Les dades d'activitat també indiquen un increment de més del 8% en el nombre de pacients atesos (618) pels equips d'intervenció precoç de la psicosi. Un 18% han estat casos nous.

L'any 2022 s'han registrat un total de 5.407 urgències psiquiàtriques i 1.057 altes a la Unitat de psiquiatria d'aguts, amb una estada mitjana de només 14 dies, resultat, en part, de la contenció i suport en la comunitat.

Dia Mundial de la Salut Mental

Les dades s'han fet públiques coincidint amb el tret de sortida de la campanya commemorativa del Dia Mundial de la Salut Mental, que és el 10 d'octubre, impulsada per l'Associació Família i Salut Mental de Girona i Comarques, la Fundació Drissa, l'Institut d'Assistència Sanitària (IAS) i Support-Girona. La campanya, que es presenta amb el lema mundial 'La salut mental és un dret humà universal', posa l'accent en la necessitat d'avançar en la protecció de les persones més febles per garantir el seu dret a una atenció global, de qualitat i accessible. La proposta manté la crida a la lluita contra la discriminació per salut mental, els estereotips nocius i l'estigma a la comunitat, la família, les escoles i el lloc de treball que encara persisteixen.

A partir de principis d'octubre i durant tot el mes aniran desplegant diferents actes i activitats divulgatives d'ordre professional, cívic o festiu per tota la demarcació. La campanya arrenca amb el projecte 'Diàlegs amb l'art', una exposició que acollirà el Museu d'Art de Girona, a càrrec diferents serveis de l'Institut d'Assistència Sanitària, per continuar amb una de les novetats d'aquest any: la 1a Nit de la Salut Mental, impulsada per la Fundació Drissa, i organitzada per compartir amb l'empresariat el repte d'abordar accions per assolir amb "èxit" el benestar de les totes persones treballadores a la feina i el compromís empresarial i professional inherent al canvi.

El programa també està farcit de conferències de l'associació Família i Salut Mental a Blanes, Banyoles, Figueres i Palafrugell, sobre els drets de les persones i la seva salut mental. A més, l'entitat donarà a conèixer el nou Club Social del Pla de l'Estany, que es posarà en funcionament al llarg d'aquest any. Així mateix, la campanya inclou desenes d'activitats dels serveis de rehabilitació comunitària en salut mental de l'IAS per sensibilitzar la població sobre el lema 2023, en col·laboració amb les taules de salut mental i els equips de salut i dels serveis socials i entitats locals dels seus respectius territoris.

Destaca a finals de mes la jornada sobre els aspectes ètics en l'atenció i el suport a les persones amb discapacitat, organitzada per Support-Girona a la seu de l'entitat, i dirigida a professionals. S'hi sumen al programa la celebració de les jornades Benvinguts a Pagès, o diferents tallers de sensibilització sobre la diversitat a escoles del Gironès; també tindrà lloc la II Gimcana per la salut mental, que l'associació de familiars tornarà a organitzar al centre de Girona per promoure el coneixement sobre les emocions, les relacions socials o els hàbits saludables.