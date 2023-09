La moda comporta, en moltes ocasions, un model de consum poc responsable amb el planeta. Seguir les últimes tendències, omple els armaris de peces que, en el millor dels casos, s'utilitzen ocasionalment durant la temporada, perquè les tendències evolucionen any rere any. La peça que es va usar la tardor passada, probablement, ja no serà ‘trendy’ la següent. Un model de consum voraç que, encara que sembli inofensiu, no ho és. Comporta unes conseqüències negatives per al planeta i per a moltíssimes persones que treballen en la indústria tèxtil, sobretot, en països del tercer món.

El col·lapse de l'edifici Rana Plaza l’any 2013 n’és un exemple d'això últim. Un accident que va saldar-se amb la vida de 1.130 persones en l'esfondrament d'un edifici que acollia quatre fàbriques de roba que treballaven per a marques internacionals a Bangladesh. Malgrat detectar fallades de seguretat en l'estructura de l'edifici, les empreses van forçar als treballadors a acudir als seus llocs de treball. Un exemple tràgic de les condicions precàries del sector i un punt d'inflexió perquè algunes de les grans marques es comprometessin a millorar la seguretat de les fàbriques i a millorar les condicions dels treballadors. Aquella noticia va ser el fet que va portar a la publicista barcelonina Carmela Serantes, fundadora de la botiga ‘en línia’ de moda sostenible i decoració ètica, sostenible i de proximitat, The Goood Shop, a replantejar-se la seva relació amb la moda i la manera de consumir-la. “Vaig sentir la necessitat de fer alguna cosa, de replantejar-me la meva manera de consumir i d'implicar-me molt més”, explica. Amb The Goood Shop, Serantes es va proposar connectar als consumidors amb marques ètiques i sostenibles. “Promoure i facilitar el consum responsable és també ajudar als consumidors al fet que coneguin a aquestes bones marques i les seves històries”, apunta la fundadora d'aquesta botiga en línia. Així és la moda sostenible La moda sostenible és un concepte que engloba a totes aquelles marques que dissenyen i produeixen de manera responsable amb el planeta i també amb la societat. L'objectiu és reduir l'impacte ambiental de la indústria que, per exemple, i segons un estudi realitzat per l'ONU en 2019, estaria darrere del desaprofitament del 20% d'aigua a tot el món, a més del 10% de les emissions de CO₂ a escala global. A més, aquest model també té l'objectiu d'afavorir i millorar les condicions laborals dels treballadors del tèxtil a tot el món. Com que el model actual basat en el ‘Fast Fashion’ – producció ràpida de peces de baix cost -, juntament amb la deslocalització de la producció a països amb pocs drets laborals, ha generat un sistema laboral injust i que, en moltes ocasions, frega l'esclavitud, segons explica Serantes. Per què és important consumir moda sostenible? La moda sostenible també és un canvi de paradigma en el consum. Perquè no sols existeix una problemàtica en la producció, també en la manera de consumir. “S'hauria de produir i comprar molt menys”, destaca Serantes. Es calcula que una persona tan sols utilitza el 20% del seu armari i el problema arriba quan es decideix prescindir d'una peça. El 78% de la roba no se separa, no es recicla i no es reutilitza, segons la Unió Europea (UE). Cada ciutadà es desfà cada any de mitjana d'uns 12 quilos de roba. I això és un veritable problema perquè els residus van suposar el 5% de les emissions de CO₂ que es va emetre a Espanya durant l'any 2021, segons l'Inventari Nacional d'Emissions a l'Atmosfera del Ministeri per a la Transformació Ecològica i el Repte Demogràfic. “Anem tan de pressa que ens oblidem que aquesta compra tan barata suposa un residu, a més d'un problema per al planeta i una contribució per a mantenir una manera de produir que porta molta injustícia. Els productes de les marques amb un model sostenible es creen per a tenir una vida molt llarga i també perquè al final del seu cicle es puguin reciclar o reutilitzar”, assegura Serantes. Quatre formes de consumir roba de forma sostenible La societat evoluciona i també la indústria. Cada vegada existeixen més alternatives per a consumir moda de manera sostenible. La fundadora de The Goood Shop creu que es tracta d'un canvi col·lectiu que comença amb un canvi individual. “Podem triar comprar millor i menys. Hem de ser activistes, preguntar on s'ha fabricat la peça, si és ecològica i exigir. Perquè si els consumidors demanem, les marques es mobilitzen”, explica Serantes. Mirar bé les etiquetes. Les etiquetes de la roba donen moltíssima informació. Amb elles es pot conèixer el lloc de fabricació, quins materials i teixits s'ha usat en la seva producció, a més dels certificats que informen si la peça s'ha elaborat seguint criteris de sostenibilitat. No comprar compulsivament. Com s'explicava en l'article, tan sols s'utilitza un 20% de l'armari. El millor és comprar allò que realment es necessiti i es faci servir, a més d'apostar per peces de qualitat que tinguin una vida útil més llarga. Reutilització, mercat de segona mà i reciclatge. L'economia circular és una manera de reduir la producció i el consum voraç de roba. Si es deixa d'utilitzar una peça, existeixen múltiples opcions per a donar-li una segona vida com a aplicacions de compravenda de roba de segona mà com Vinted. D'altra banda, també es pot apostar per reciclar les peces. Apostar per les marques locals. Les marques de proximitat ofereixen peces de moltíssima qualitat i elaborades, majorment, de manera sostenible. Suposen un estalvi energètic i genera ocupació de qualitat al país. Però no sols això, també és una manera de reduir les emissions de CO₂ que genera el transport d'aquestes peces de roba. “Podem gaudir de la moda sense danyar el planeta. És un canvi que hem de dur a terme a poc a poc”, afirma Serantes.