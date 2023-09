Una dona de 76 anys, que resideix al Prat de Llobregat, s’ha convertit en el primer cas de febre del Nil (o virus del Nil) a Barcelona. La febre del Nil és una malaltia infecciosa que es transmet per la picada de mosquits. Les persones que contrauen el virus no solen tenir símptomes o presenten símptomes lleus. Els símptomes inclouen febre, mal de cap, dolors de cos, erupció cutània o ganglis limfàtics inflamats.

La dona va ingressar a l’Hospital de Bellvitge (l’Hospitalet de Llobregat) i, posteriorment, a l’uci. Tal com ha avançat ‘El País’ i ha confirmat EL PERIÓDICO, actualment aquesta pacient es troba en un centre sociosanitari en procés de recuperació, ja que, més enllà de la infecció, el seu estat de salut és delicat.

Desinfecció i alerta

Com a mesures de precaució, davant la possibilitat que es tracti realment d’un cas de virus del Nil, el Banc de Sang i Teixits ha iniciat el cribratge universal del virus del Nil Occidental en totes les donacions de Catalunya.

A més, Salut ha alertat a tots els centres assistencials, tant de primària com hospitalaris per detectar casos nous. A data d’avui no s’han detectat més casos familiars ni a la zona.

A més, les autoritats sanitàries van realitzar la «investigació entomològica» de la zona on residia la persona. Segons Salut, la població de larves i mosquits adults de ‘culex pipiens’ i ‘aedes albopictus’ (el mosquit tigre), que poden transmetre la malaltia, és baixa en aquesta zona. En 24 hores només es va capturar una femella d’’aedes albopictus’ i en una de les aspiracions realitzades s’atrapen set exemplars de la mateixa espècie, que es concentraven en un embornal pròxim al domicili del cas.

A més, també es van realitzar mesures de control ja a principis de maig tractant embornals i zones que requereixen una vigilància especial, a causa de la gran afluència ciutadana que tenen, i en concret aquesta zona va ser tractada amb larvicides en dues ocasions, una de prèvia i una de posterior a la declaració de la sospita per garantir la desinfecció, sempre segons el departament. No només es va desinfectar l’àrea on es va realitzar l’estudi entomològic, sinó a totes les zones del municipi.

Fonts de Salut expliquen que, actualment, el cas està declarat com a «probable» donada la dificultat de fer el diagnòstic definitiu. La conselleria encara no ha rebut els resultats de l’Institut de Salut Carles III de les mostres enviades, que és el que finalment confirmarà o descartarà el diagnòstic.

Fa tres setmanes, l’Hospital de Reus (Tarragona) va diagnosticar, en un nen, el primer cas de dengue autòcton a Catalunya dels últims quatre anys, això és, també provocat per una picada de mosquit, la qual cosa demostra com malalties fins i tot no fa gaire circumscrites només a països tropicals són cada vegada més freqüents a l’hemisferi nord. La presència de mosquits tigre a Catalunya, que augmenta amb la calor, facilita la disseminació.

L’any passat, Catalunya va confirmar a Reus (Tarragona) el seu primer cas de virus del Nil en humans en un home de 90 anys. Va ser considerat un cas autòcton perquè no havien viatjat ni estat en contacte amb viatgers. Des d’aleshores s’han detectat casos en aus.