Gastronomic Forum Barcelona 2023 és lʼesdeveniment de referència per als professionals de lʼhostaleria, el comerç especialitzat i la gastronomia. Un any més i després de l'èxit de la convocatòria anterior, el nombre d'expositors creixerà un 20% respecte a l'edició anterior.

DAMM, Estrella Galicia, Makro, Assolim, bonÀrea, Cuinats Jotri, Condal Chef, Rational, Josper, Càrnia, Grupo Norteños, Alaska Seafood, Koppert Crest, Catamar, Gran Blau, Collverd, Zyrcular Foods, D.O.P. Les Garrigues, Olis Bargalló, Valrhona, Triticum i Sandro Dessi són alguns dels expositors que presentaran les novetats.

El saló comptarà amb empreses representatives de tots els segments del foodservice, begudes, restauració, quarta i cinquena gamma, equipació, tecnologia i programari, carnis, pesca, lactis, olis, productes gurmet, fleca, rebosteria i gelats.

A més, el certamen reunirà una gran oferta de prop de 200 petits productors enogastronòmics de diferents territoris de l'estat espanyol (fonamentalment de Catalunya, Galícia, Menorca, Burgos i Granada) que mostraran els seus productes de proximitat i oferiran showcookings als visitants professionals.

Cinc setmanes abans de la celebració, Gastronomic Forum Barcelona ja té més del 98% de la superfície expositiva contractada (més de 6.000 m²). En paraules de Josep Alcaraz, codirector de Gastronomic Forum Barcelona, “aquesta edició serà la més gran de tota la història. A més, aquest any donarem protagonisme als petits productors de qualitat procedents de tot Espanya, que aportaran molt de valor i diversitat a la nostra oferta i reforçaran la nostra aposta pels productes de proximitat”.

Un programa d'activitats potent i gran diversitat de premis

Gastronomic Forum Barcelona 2023 oferirà un programa molt atractiu per als professionals del foodservice, amb més d’un centenar de ponents i grans xefs. Serà un esdeveniment que parlarà de gastronomia en totes les formes, un lloc per fer negocis i compartir experiències. De fet, la proximitat entre ponents i públic és un dels punts forts del certamen, amb tallers i sessions de cuina en directe i degustació final de plats.

Els amants de la cuina podran assistir a conferències i tallers on es desvelaran les darreres tendències, es debatrà sobre els grans reptes de futur del sector i es mostraran projectes en defensa del producte local, la recuperació de mètodes tradicionals i l'impuls de la transformació social.

Entre les grans novetats, aquest any se celebrarà un homenatge a les Dones del Món Rural impulsat per la Diputació de Barcelona. També el premi The Baker i el de Millor Maître d'Hotel, que se sumaran als ja clàssics guardons Cuina, Mercader, Innoforum, Millor Panettone, Plat Favorit dels Catalans i The BestDessertEspaiSucre. Una edició més, es tornarà a presentar la Guia Slow Food Km0.

L'espai ForumLab és el lloc on es couen les idees. Debats, conferències i taules rodones protagonitzades pels millors experts en disciplines molt diverses i de la mà de tres ‘partners’ de luxe: el Barcelona Centre de Disseny, la Fundació Restaurants Sostenibles i el Clúster Foodservice.

Cuina que aposta per preservar la biodiversitat

El compromís amb la sostenibilitat i la preservació de la biodiversitat per part del sector gastronòmic serà el tema central de Gastronomic Forum Barcelona.

L´esdeveniment ha implementat diferents mesures sostenibles per lluitar contra el canvi climàtic i reduir l´impacte mediambiental. Grans mestres com Bego Rodrigo, Juan Sahuquillo o Javier Sanz parlaran de la biodiversitat a la cuina.

Presència molt destacada de Catalunya i Galícia

Catalunya serà el territori amb més participació en l'edició 2023 del certamen. Una vuitantena de petites empreses i productors catalans es reuniran a l'Espai Catalunya -organitzat per Prodeca i les Diputacions de Barcelona, Girona i Lleida-, mentre que prop d'una vintena ho faran al Mercat de Proximitat impulsat per l'Ajuntament de Barcelona, Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i Mercabarna.

Galícia també tindrà una presència molt significativa en aquesta edició, amb al voltant de 50 petites empreses agrupades als estands de la Xunta de Galicia, Galicia Calidade i Conselleria do Mar. Serà un gran espai de 350 m² on es podran tastar els millors productes gallecs, des dels més tradicionals als més innovadors, i amb una representació destacada dels vins. A més, Deputació de A Coruña tornarà amb un estand propi que reunirà una desena d'empreses.

D'altra banda, les Diputacions de Menorca, Granada i Burgos participaran amb les especialitats dels seus territoris i sumaran prop de 40 productors de proximitat.

Gastronomic Forum Barcelona és un esdeveniment que no et pots perdre. Reserva les dates del 6 al 8 de novembre i apunta't aquí.