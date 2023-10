Dues de cada tres llars infantils detecta un retard global en el desenvolupament dels infants a causa de la sobreexposició a les pantalles. És el principal resultat d'una enquesta difosa entre els més d'un centenar de centres educatius privats adherits a l'Associació Catalana de Llars d'Infants. Gairebé el 75% dels centres assenyalen el retard en l'aprenentatge del llenguatge com el principal aspecte de desenvolupament afectat, seguit per les dificultats per menjar (46%) i per l'aïllament social (42%). També, més del 30% identifiquen problemes a l'hora d'establir vincles relacionals amb el professorat o altres infants, dificultat per agafar el son i retard en el desenvolupament psicomotriu.

Davant d'aquesta problemàtica creixent, l'Associació Catalana de Llars d'Infants fa una crida a "protegir" els infants de les pantalles i recorda la importància que a l'etapa dels 0 als 3 anys es donin les condicions adients perquè l'infant tingui "un creixement maduratiu correcte". "Només així facilitarem que aquests nens i nenes se sentin segurs en un moment quan comencen a explorar el seu entorn", afirmen. Rut Baqués, portaveu de l'associació, destaca que han observat, a més, que els infants que fan un ús excessiu dels dispositius mostren una tolerància més baixa a la frustració. Segons la professional, els petits viuen situacions en el seu dia a dia que no els agraden i que no satisfan la necessitat de rapidesa a la qual han acostumat el seu cervell amb les pantalles. Un altre punt que posa de manifest l'enquesta és que el 65% de les llars enquestades asseguren haver tingut famílies on el pediatre els ha recomanat portar el seu fill a un centre educatiu després d'observar aspectes alarmants en seu el desenvolupament cognitiu o psicomotriu. "Els professionals de la medicina que atenen la primera infància, sobretot els més joves, son conscients que, en el context actual, és millor agafar la grip a una edat primerenca que els perills que comporta l'ús nociu de les pantalles", assevera Baqués. Segons l'associació, l'aprenentatge presencial, el fet d'exercitar les seves capacitats motrius, cognitives i afectives, ha de passar per davant del digital i cal que les famílies actuïn en la mateixa per assegurar un desenvolupament saludable de l'infant. Confusió amb un trastorn de l'espectre autista Així mateix, gairebé el 30% de les llars enquestades afirmen haver viscut algun cas de famílies amb sospita d'un possible trastorn de l'espectre autista (TEA) en l'infant a causa de l'ús excessiu de les pantalles. "Si l'infant s'acostuma a les pantalles deixa de tenir interès per jugar, relacionar-se... i això a vegades porta la família a pensar que es pot tractar d'un TEA".