Un de cada tres estudiants de quart d'ESO de la província de Barcelona, el 36%, utilitza el mòbil més de tres hores al dia. Així es desprèn de l'enquesta d'hàbits de salut que la Diputació de Barcelona duu a terme cada any i que aquest dimarts presenta en el marc de l'Smart City Expo World Congress. L'estudi també indica que un de cada quatre joves, el 24%, juga a videojocs més de dues hores diàries, i que el 34% hi juga entre una i dues hores cada dia. Pel que fa a la visualització de continguts en línia, el 40% hi dedica entre una i dues hores diàries, i el 26% més de dues hores. A banda, el 41,3% dels adolescents enquestats reconeix que en algun moment desatén les seves obligacions per connectar-se a Internet.

Aquest és el primer cop que la Diputació incorpora el consum de pantalles en l’enquesta d’hàbits de salut que elabora des de 2015 i en la qual hi participen 30.650 estudiants de centres de 90 municipis de la província. En els darrers anys l'ús de les pantalles ha augmentat de forma significativa. En el curs 2015-2016, un 36% dels nois i un 4% de les noies de quart d’ESO jugava a videojocs en dies laborables. Actualment, aquests percentatges arriben al 51% i a l’11% respectivament. També ha crescut l’ús diari de xarxes socials. El 62% dels nois i el 77% de les noies les utilitzen de dilluns a divendres, el que suposa un creixement de 20 i 13 punts percentuals, respectivament, respecte al curs 2015-2017. Encara més notable és el creixement de les xarxes socials en cap de setmana, on la seva utilització s’ha duplicat respecte a fa set anys en ambdós sexes. Desatenen altres responsabilitats Tot i que l’Organització Mundial de la Salut (OMS) recomana no passar més de dues hores diàries utilitzant pantalles, d’acord amb l’enquesta de la Diputació, aquesta pauta no es compleix entre els adolescents de quart d’ESO. En aquest sentit, el 41,3% dels alumnes reconeix que en alguns moments deixa de banda les seves obligacions per navegar per Internet. Un 45,4% admet que sovint passa més temps fent servir Internet que amb els amics. Així matiex, el 8,2% dels enquestats reconeix que aquest fet passa “sempre”. A més, un de cada cinc joves admet que en determinats moments prefereix Internet que fer esport. En aquest sentit, el 40,2% afirma fer bastants cops un ús “excessiu” d’Internet. Aquesta dada pràcticament es duplica respecte la del curs 2015-2017, quan era del 21,9%. Els col·lectius que en fan més ús són els immigrants, especialment els de primera generació; els procedents de famílies monoparentals i altres situacions de convivència, i aquells amb baix nivell socioeconòmic. La majoria d'adolescents amb addicció a les pantalles són nois d'entre 14 i 15 anys Des de l’inici del programa de pantalles al 2016, el Centre de Prevenció i Intervenció en Drogodependències (SPOTT) de la Diputació ha atès 209 usuaris, 70 dels quals en els nou primers mesos de 2023. El perfil dels usuaris del programa de pantalles de l’SPOTT és d’un adolescent (81,83% són nois) amb una edat mitjana de 14,6 anys i que en un 75% dels casos presenta patologia dual. Pel que fa a l’abús principal relatiu a pantalles, en els nois és bàsicament en videojocs i en les noies en xarxes socials. La Diputació de Barcelona ofereix als municipis de menys de 20.000 habitants el taller Pantalles i xarxes socials, adreçat a l’alumnat de primer cicle d’ESO, per prevenir l’ús abusiu o problemàtic a les pantalles i xarxes socials.