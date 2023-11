"Estic contra el feminisme que ha derivat en postures delirants"

Vostè és una dona: com pot estar contra el feminisme?

Vigili, que avui en dia no pot afirmar de ningú que sigui una dona, a veure si es fica en un embolic. Hi ha gent a qui si li diu que és una dona, ho considera una declaració de guerra. Però bé, jo crec que hi ha dos sexes i sí, sóc una dona.

I està contra el feminisme?

Si feminisme és que homes i dones tinguin els mateixos drets i llibertats, tothom hi està d’acord, tret d’algú que fos molt marginal. Jo estic contra la deriva que hi ha hagut del feminisme fins a postures més aviat delirants.

És conscient que serà insultada des del feminisme més extrem?

Hi ha gent que ha tingut experiències molt negatives, per escriure llibres semblants. Jo he intentat fonamentar tot el que dic al llibre, mitjançant la ciència i la raó.

Si li dic que està bona, em denunciarà?

L’animaré que continuï dient-ho. I ben fort, que ho senti el meu marit, això estimula molt els marits.

Només els homes són maltractadors?

Els homes maten més, per motius físics evidents. Ara bé, la violència de baixa intensitat -insult, empenta, humiliació...- està al 50%. Les baralles, el seu inici... en definitiva, l’agressivitat, va molt repartida. No ho dic jo, sinó estudis molt seriosos.

Aquí mateix, una psicòloga em va dir que la violència vicària només la practiquen els homes.

És clar, estem en un món on les dones són àngels i els homes, dimonis, no? Pensaments així han pervertit fins i tot la justícia i el sistema penal.

La presumpció d’innocència empara igual homes que dones?

Evidentment, no. Si la seva dona s’enfada i el denuncia per agressió, és fàcil que vostè passi la nit a la garjola. Sembla un dret penal «d’autor», que castiga diferent segons a qui s’acusi. És una xacra que hem de desterrar.

Hi ha denúncies falses de violència de gènere?

Hi ha motius per pensar que hi ha moltes denúncies falses. De fet, hi ha denúncies falses en tots els delictes, com vol que no n’hi hagi en una baralla de parella. Les xifres contrastades confirmen que n’hi ha un nombre important.

Les dones encara tenen menys drets que els homes?

Crec que no. Una dona pot denunciar qualsevol mena de discriminació, si la pateix. Pot haver-hi algun cas aïllat, però en general això no és cert.

Què és el tan famós patriarcat?

Per algunes feministes, és una forma de culpabilitzar els homes de tots els mals de les dones. És obvi que en la majoria de cultures, l’home tenia un paper predominant, que s’explica per la quantitat de guerres i violència, que aconsellaven protegir les dones. Els homes tenien el poder, però això incloïa tots els perjudicis que comporta, per això fins fa poc, les dones vivien set anys més que els homes.

Quina utilitat ha tingut el ministeri d’Igualtat?

La principal utilitat ha sigut mostrar-nos el desastre que arriba a ser Podem. El pacte que no deixava dormir a Pedro Sánchez, ha sigut un malson per tots. Ell deu haver dormit molt bé amb el seu matalàs nou, i nosaltres hem hagut de patir aquest ministeri desastrós, amb unes persones sense prou formació i sense idea de lleis. Ens han ficat en uns problemes que ens han costat caríssims. Amb la vergonya de veure com surten de la presó violadors i pederastes, abans del que els toca. I molt d’ull amb la Llei Trans i tot el que significa.

No li sembla bé que esportistes trans, competeixin amb dones?

És que només faltaria això. Per més que s’hagi operat i prengui hormones, un home manté la configuració muscular i òssia que li dóna avantatge. Un món on un senyor que diu que és dona, ja pot entrar en el teu àmbit? I anar al teu lavabo? I competir esportivament amb tu? Això és un absolut insult a les dones.