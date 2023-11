Al 1991, Sevilla es va convertir en l'epicentre de l'atletisme. L'Estadi Olímpic de la Cartoixa va ser l'escenari on es va celebrar el Campionat Mundial d'Atletisme. Per primera vegada, els focus del món esportiu il·luminaven una ciutat andalusa. Al 2005 es va repetir la història. Aquesta vegada va ser Màlaga, que va acollir els Jocs Mediterranis. Un esdeveniment que va reunir els millors atletes dels països mediterranis. Any rere any, Jerez es converteix en la capital mundial del motociclisme. De fet, el Circuit de Jerez és avui dia un dels més antics i emblemàtics del campionat de MotoGP.

Andalusia i l'esport han anat històricament de la mà. El bon clima i l'actitud acollidora de la seva gent han fet que avui sigui una regió idònia per acollir esdeveniments esportius de gran calibre. Aquest 2023 no ha estat menys i s'ha convertit en l'escenari de competicions tan importants com la Copa Davis, la Solheim Cup i la final de la Kings i la Queens League.

Andalusia, meca del golf

Aquest 2023, Andalusia s'ha consolidat entre el sector golfista. I és que aquest any competicions de renom internacional han triat la regió espanyola per celebrar els seus tornejos. De juny a juliol del 2023 es va celebrar per primera vegada al Real Club Valderrama, a Sotogrande, Càdiz, el LIV Golf Andalucía 2023. Es tracta d'un dels circuits més importants a nivell mundial, ja que ha nascut de la fusió entre el PGA Tour, l'European Tour i el LIV Golf. A més, després d'aquesta unificació, el Real Club Valderrama ha assegurat la celebració de cinc tornejos del circuit durant els pròxims set anys.

D'altra banda, l'elit del golf femení es va reunir a finals de setembre a la Finca de Cortesín de Casares, a la província de Màlaga. Concretament, aquest recinte va acollir la Solheim Cup, un torneig en el qual participen les millors jugadores europees i nord-americanes i que va ser creat després de l'acord entre els circuits Ladies European Tour i LPGA.

Màlaga i Sevilla, les seus del tennis internacional

Si d'alguna cosa es parlarà aquest mes de novembre a les ciutats andaluses és precisament de tennis. De fet, del 7 al 12 de novembre, es va disputar a Sevilla la Copa Billie Jean King, el torneig de nacions de tennis, hereu de la Copa Federació. En aquesta edició, l'equip espanyol, capitanejat per Anabel Medina, va jugar a casa, concretament a l'Estadi de La Cartoixa de Sevilla. D'aquesta manera, Sevilla succeeix a Glasgow, al Regne Unit, que va ser la ciutat on es van jugar les Finals de la Billie Jean King Cup by Gainbridge el 2022.

En el marc del tennis masculí, Màlaga ha estat la ciutat triada per ser la seu de la Copa Davis, la competició internacional de tennis organitzada per la Federació Internacional de Tennis (FIT). D'aquesta manera, del 21 al 26 de novembre, la cita tornarà a celebrar-se al Palau dels Esports José María Martín Carpena, com ja va succeir l'any passat. Es tracta d'una de les competicions més importants i amb més història en el món del tennis i de l'esport en general. De fet, aquesta edició serà seguida per més d'un centenar de països. L'any passat, al voltant de 63.000 persones van anar al Carpena per presenciar la competició, i d'ells el 55% provenia de fora d'Andalusia.

Kings i Queens League

Fa aproximadament un mes, l'estadi de La Rosaleda, a Màlaga, va acollir la final del fenomenal esdeveniment esportiu de l'any: la Kings i la Queens League. Més de 30.000 persones van acudir al recinte per compartir aquesta festa del futbol i del 'streaming'. Una jornada que va estar marcada per la presència de grans estrelles futbolístiques com Joaquín, exjugador del Màlaga, i Iker Casillas, qui va exercir de àrbitre. Tal com va confessar el president de Jijantes, Gerard Romero, el de Màlaga va ser el millor públic de les tres finals que s'han disputat fins ara, superant així al del Camp Nou i al del Cívitas Metropolitano.