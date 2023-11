A la naturalesa tot està en equilibri. Cada planta i espècie animal juguen un paper clau en la salut dels ecosistemes . Un equilibri molt fràgil i en el qual qualsevol canvi brusc pot suposar un desastre. En les últimes dècades, a causa de l'activitat humana i el consegüent escalfament global, la biodiversitat està amenaçada i, en el cas concret de Catalunya, per exemple, i segons les dades l'Observatori de la Biodiversitat, hauria perdut de mitjana en les últimes dues dècades el 24% de la seva fauna.

L’activitat que duen a terme els éssers humans és la principal causa de la degradació de la biodiversitat. Es calcula que aquesta ha alterat el 70% de la superfície terrestre lliure de gel. I el principal motiu d'aquests canvis està relacionat amb la producció d'aliments. A això cal sumar-li els efectes del canvi climàtic, principalment l'augment de les temperatures i les sequeres, amb els seus efectes devastadors per als ecosistemes.

A la natura tot està en equilibri Marta Josa - Ambientòloga

“A la natura tot està en equilibri. Si toquem a una espècie en concret o alterem aquest equilibri, tot es descompensa”, explica Marta Josa, ambientòloga i cofundadora al costat d'Andrea Camacho de l’Ovella Verda, un projecte de divulgació sobre biodiversitat i sostenibilitat a través de formats innovadors com el pòdcast, el vídeo i les publicacions en xarxes socials.

La intensificació de l'agricultura és el principal motiu de la reducció del 57% dels ocells de zones agrícoles d'Europa, segons un estudi publicat en la revista ‘PNAS’. I això seria una greu amenaça per a la mateixa agricultura, ja que els ocells són essencials per a mantenir el control de les poblacions d'insectes, micromamífers com els ratolins o l'eliminació d'altres cadàvers d'éssers vius.

Per què cal cuidar de la biodiversitat?

Quan un ecosistema funciona adequadament i es conserva la biodiversitat, els beneficis són molts. És el millor termòstat per a regular el clima i garanteix l'accés a aliments, recursos naturals, o purificar l'aire i l'aigua, entre altres. “Hi ha una desconnexió cap a la naturalesa. Ningú veu la pèrdua de biodiversitat com una amenaça i és un factor molt important per a mantenir l'equilibri dels ecosistemes”, afirma Josa.

La biodiversitat és un factor essencial per a mantenir l’equilibri. I Josa defineix molt bé com pot arribar a afectar la degradació d'un ecosistema. “Si en una zona es procedeix a la tala massiva dels seus arbres, per exemple, hi haurà una menor retenció dels sediments quan plogui, es produiran inundacions i acabarà afectant-nos a nosaltres”, explica la cofundadora de l’Ovella Verda.

Quines són les amenaces a la biodiversitat?

La degradació de la biodiversitat també es produeix amb petites actuacions personals. Andrea Camacho, l'altra cofundadora de l’Ovella Verda, explica que moltes vegades no es fa cas a advertiments importants en medis naturals perquè es minimitzen. “Moltes vegades anem de passeig i hi ha cartells que prohibeixen el pas, que no deixen agafar algun element, o que no permeten alimentar als animals. És més senzill del que sembla, però moltes vegades no s'obeeix”, assegura.

Les espècies invasores són un dels problemes als quals s’enfronta la biodiversitat catalana. Segons el projecte EXOCAT, la base de dades d'espècies exòtiques a Catalunya, hi ha prop de 200 espècies d'animals i plantes invasores en els ecosistemes catalans. Un problema que altera, en moltes ocasions, el correcte funcionament d'aquests. I l'arribada d'aquestes espècies, òbviament, tenen molt a veure amb l'activitat humana com amb la venda de mascotes exòtiques.

“Mai s’hauria d’abandonar animals en la naturalesa. Estem introduint una espècie en un ecosistema que no li pertany i que provocarà un desequilibri. Moltes espècies exòtiques i invasores han proliferat i han llevat recursos i aliment a les espècies autòctones”, apunta Josa.

Camacho posa més exemples d'actituds negatives. “A l'estiu, per exemple, moltes persones toquen o s'emporten les estrelles de mar. Un altre cas és que s'estan donant casos de tortugues marines que fan niu en les nostres costes. Molta gent s'hi acosta matinada i les enfoca amb el telèfon. Això porta al fet que la tortuga moltes vegades es vagi i no pongui els ous on havia decidit”, apunta l'ambientòloga.

L’hora d’actuar

L’escalfament global ja s’està notant i, en cas de no frenar l'ascens de les temperatures, les conseqüències seran especialment greus. Segons les projeccions de l'Intergovernmental Panell on Climate Change (IPCC), si la temperatura mitjana ascendeix en 1,5 °C el 4% dels mamífers perdran la meitat del seu hàbitat, si ascendeix 2 °C seran el 8% i si s'aconsegueixen els 3 °C afectaria el 41%.

Pensar en un futur catastròfic porta a la inacció Andrea Camacho - Ambientòloga

“Volem ser positives, però la comunitat científica ja ens ha advertit que cal actuar ja perquè la temperatura no superi aquestes xifres. Però pensar en un futur catastròfic porta a la inacció. És important transmetre esperit crític, però de manera positiva”, explica Camacho.