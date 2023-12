PSC, ERC, Junts i En Comú Podem registraran aquest dimarts una proposició de llei destinada a que les agressions sexuals greus contra els nens no prescriguin, fruit del treball a la comissió del Parlament que investiga la pederàstia a l'Església. Els quatre partits fa mesos d'intenses negociacions i finalment el text legal, al qual ha tingut accés EL PERIÓDICO, del mateix grup editorial que Diari de Girona, contempla la imprescriptibilitat dels delictes comesos contra menors i castigats amb una pena màxima de presó igual o superior a cinc anys, tal com reclamaven les víctimes i les plataformes en infants.

La proposta contempla que no prescrigui cap delicte sexual greu comès contra un nen o adolescent i no només d'aquells relacionats amb l'escàndol dels abusos a l'Església

Els partits catalans han decidit obrir el focus i la proposta legal contempla que no prescrigui cap delicte sexual greu comès contra un nen o adolescent, i no només d'aquells relacionats amb l'escàndol dels abusos a l'Església. Per exemple, proposa que tampoc no caduquin els delictes de prostitució de menors o de captació de nens amb fins d'exhibició o pornografia. S'han inclòs tots els delictes contra la llibertat sexual que tenen la consideració de greus, segons la classificació establerta a l'article 13.1 del Codi Penal.

