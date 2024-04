Així pagarà la Seguretat Social les ulleres i lents de contacte a partir d'ara

El Govern d'Espanya, en concret el Ministeri de Sanitat amb la ministra Mónica García al capdavant, ha fet un pas sense precedents en la millora de l'accés a la salut visual després d'anunciar que durant aquesta legislatura s'inclouran les ulleres i lents de contacte dins de les prestacions de la Seguretat Social. Aquesta mesura, que pretén activar-se en els pròxims quatre anys, cerca alleujar la despesa econòmica que suposa per a moltes persones l'haver de comprar aquests dispositius per a corregir la vista.

La nova ministra de Sanitat, Mónica García, va anunciar la mesura durant la roda de premsa posterior al passat Consell de Ministres i en ella va destacar quan important és que les persones tinguin accés a aquestes prestacions bàsiques i que no hagin de pagar de la seva butxaca les despeses associades a la salut visual.

Segons les previsions, aquesta ajuda podria beneficiar fins a 30 milions de ciutadans a Espanya, si bé encara no s'ha determinat quins seran els requisits per a sol·licitar-la.

Com se sol·licitarà l'ajuda

Encara que el Ministeri ha de concretar quins són els requisits per a sol·licitar aquesta ajuda i la forma en què es materialitzarà, una possibilitat és que el procés de sol·licitud es realitzi basant-se en criteris com l'edat, situació econòmica o diagnòstic mèdic com ja ocorre amb moltes altres patologies.

Per al procés de sol·licitud, és probable que sigui necessari presentar una documentació que justifiqui que necessitem ulleres o lents de contacte, a més d'acreditar al ciutadà com a persona elegible per a rebre l'ajuda.

Les persones interessades a rebre l'ajuda per a ulleres i lents de contacte han d'estar especialment atentes a les actualitzacions del Ministeri de Sanitat i Seguretat Social a través dels seus canals oficials, com les xarxes socials, per a assabentar-se de quan s'activa aquesta mesura i quins són els terminis i procediments per a sol·licitar-la.

Aquesta iniciativa, que segueix l'exemple d'altres països d'Europa com França, Alemanya i el Regne Unit, cerca fer accessible una necessitat que tenen moltes persones. Espanya podria inspirar-se en el que ja han fet aquests països, com els requisits que fixen, les limitacions d'edat o el període de renovació.