Un pop agafa de la mà una bussejadora i això és el que li va ensenyar

Una bussejadora australiana va poder comprovar recentment com són d'intel·ligents els pops. Mentre estava practicant submarinisme prop de la costa, un d'aquests animals s'hi va acostar, la va agafar literalment de la mà mitjançant un dels seus tentacles i va fer que el seguís fins on guardava un particular "tresor".

La jove bussejadora a pulmó lliure Jules Casey ha explicat a través del seu perfil a les xarxes socials (OneBreathDiver) el que li va passar i confessa haver quedat “al·lucinada”.

Casey no es podia creure la "petita aventura" que va emprendre quan el pop li va agafar la mà de manera insistent (no només una vegada) per captar la seva atenció i aconseguir que la nedadora el seguís fins a un punt en què l'animal semblava tenir especial interès. En aquest enllaç es pot veure tota la seqüència.

La submarinista i fotògrafa va enregistrar en tot moment el recorregut per aquesta ruta, un itinerari que “normalment no hagués fet”. "No tenia ni idea d'on em portava aquest pop", afirma a Instagram. "En realitat em sentia bé, emprendrem una petita aventura", afirma.

"Aquell dia, el pop va estendre el seu braç i va agafar la meva mà, dirigint-se en una direcció per la qual jo normalment no aniria. Quan es va allunyar, es va aturar i es va capgirar únicament per assegurar-se que encara ho seguia", afegeix.

La sorpresa de Jules Casey va ser majúscula quan va veure que el pop la portava fins a un lloc on hi havia una sèrie d'objectes sorprenents. Entre ells, una petita làpida de pedra on hi havia la foto d'un home sostenint un gosset blanc.

Primer, no va veure la foto perquè es va acostar per la part posterior de la làpida. “Vam arribar a la part del darrere de la llosa de pedra i vaig pensar que això era tot. Però després el pop es va moure per una banda i jo per l'altra. Va ser gairebé com si digués: 'Mira, és aquí'. Va ser llavors quan vaig veure la foto de l'home amb el gosset”, continua.

Als voltants hi havia altres elements fets per humans, com una figureta de ceràmica, que, pel que sembla, constituïen el particular “tresor” del pop, que va voler compartir-ho amb aquesta submarinista.

Casey explica que "va ser un moment molt emotiu, però el millor és que aquesta intel·ligent criatura m'hi havia portat". Entre les preguntes que la van assaltar després d'aquest succés hi havia la de "va ser perquè va pensar que era un humà com jo?".

Els científics no paren de trobar evidències sobre les excepcionals capacitats del pop, ja que posseeixen una gran intel·ligència i són capaços de superar proves que altres animals no poden resoldre. Aquestes habilitats han quedat immortalitzades a l'oscaritzada pel·lícula 'My octopus teacher', de Netflix.

Vídeo complet en aquest enllaç.

