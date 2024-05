«Estem contens de la decisió de no acceptar nens a l’hotel»

Em pensava que tots els argentins que arribaven a Espanya eren futbolistes o psicoanalistes.

Doncs jo no sóc ni una cosa ni altra, sóc hotelera. Ara bé, és cert que ens agrada molt la psicoanàlisi. Pel que fa al futbol, m’agrada només cada quatre anys, quan hi ha el Mundial. I sempre vaig amb Argentina! Si per desgràcia l’eliminen, després vaig amb França, perquè el meu marit és francès.

La darrera final va ser Argentina-França. Casa seva devia ser zona perillosa

La gran sort és que el meu marit ha jugat sempre a tenis i no li interessa gaire el futbol. De tota manera, hauria estat en desavantatge, perquè les filles anaven amb Argentina (riu).

Coneixia la Costa Brava abans de venir a treballar al Sa Punta?

Vaig conèixer la Costa Brava fa uns trenta anys. Un amic de Sant Feliu de Guíxols sempre em deia que hi havia de venir. Vaig venir amb una amiga... i em va encantar. Després la vida em va portar per feina a Barcelona. El meu somni havia estat sempre tirar endavant una empresa hotelera, el cuiner Nando Jubany, a qui conec, em va comentar que coneixia una família que buscaven algú que s’ocupés de la seva criatura, l’hotel que van aixecar ells tota la vida. Eren els germans Font, que es volien retirar. En Nando ens va posar en contacte i va ser amor a primera vista.

Els germas Font volien deixar la seva 'criatura' a algú que no ho canviés tot. I jo volia un hotel que tingués història. I ànima. Em vaig enamorar d’aquest hotel a l’acte.

L’amor ja sol ser així.

Ells volien deixar la seva criatura a algú que no ho canviés tot. I jo volia un hotel que tingués història. I ànima. Em vaig enamorar d’aquest hotel a l’acte. I el més impactant és que, deu anys abans, jo m’havia allotjat a aquest hotel. Si llavors algú m’hagués dit que jo en seria la propietària, m’hauria posat a riure.

L'hotel Sa Punta de Begur. / Hotel Sa Punta

La criatura s’ha modernitzat.

La decoració era de fa trenta anys, necessitava un canvi. L’hem reformat en un 90%, tat en habitacions com en sales comunes, jardins restaurant, etc. Hem posat fins i tot pista de petanca.

De petanca!

La gent hi juga! Hem decidit que sigui un hotel per a adults. I per a adolescents a partir de 13 anys.

A algunes persones no els ha agradat no poder venir amb nens, i d’altres n’estan encantats: «per fi! Jo també he tingut fills, però ara vull silenci!»

Amb nens petits no s’hi pot venir?

Jo veia que el lloc és tan tranquil i pacífic, que quan hi ha nens petits, tot ressona. La gent es queixava. A mi m’agrada estar en aquest jardí meravellós i sentir els ocells, relaxada després d’una setmana de feina. I que consti que els nens m’encanten. Però aquí ni tan sols hi ha la infraestructura necessària per acollir-los.

Ho entén tothom?

A algunes persones no els ha agradat, però han acceptat que és la nova política de l’hotel. I d’altres n’estan encantats: «per fi! Jo també he tingut fills, però ara vull silenci!». A prop hi ha un altre hotel, amb qui ens portem molt bé, que té un Club de Nens. Perfecte. Aquell és el seu lloc, aquí s’ho passarien malament els pares, els nens i els altres clients. No acceptar nens va ser una decisió de què estem contents, així es pot gaudir més de l’indret. De tota manera, al restaurant sí que poden venir nens.

La gent hauria de poder visitar Radio Liberty, i en canvi està totalment abandonat. Com pot ser que un patrimoni històric com aquest no s’aprofiti més?

Valorem prou la Costa Brava, els que som d’aquí?

Trobo que el català és algú molt orgullós del que té, defensa i estima molt la seva terra, i em sembla molt bé. Però hi ha coses que em sorprenen. Per exemple, aquí a prop hi havia Radio Liberty . Quina història més interessant! En canvi, com que està aquí mateix, no se’n fa gaire cas. Però si és increïble! La gent ho hauria de poder visitar, i en canvi està totalment abandonat. Com pot ser que un patrimoni històric com aquest no s’aprofiti més? Com no es fa res per explicar aquesta història?

Molta gent es fa aquestes preguntes.

També és cert que la gent que viu en un lloc, potser no dóna tanta importància al que té, com la gent que ve de fora. Quan jo vivia a París, no anava a la torre Eiffel.

Milei no és el meu candidat ideal, però el prefereixo a ell que el que teníem

No puc deixar l’entrevista amb una Argentina sense preguntar-li com veu el seu país.

Amb gran esperança. No em puc pronunciar sobre en Milei encara. El que puc dir, vivint fora del país des de fa anys, és que en aquests moments era el millor que hi havia. Potser s’havia de sortir del que teníem. No sé si en Milei és la solució, però almenys ha obert una porta a l’esperança, perquè el proper que vingui, pugui fer més. Això vull creure. No és el meu candidat ideal, però el prefereixo a ell que el que teníem. Li desitjo molta sort.

