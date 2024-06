«Segur que les plagues d’Egipte van existir, però no les va enviar Déu»

Bibiana Agustí, arqueòloga i antropòloga de la societat IN SITU SCP, pronunciarà la conferència «Entre la vida i la mort: salut i malaltia a l’antic Egipte», a la biblioteca Municipal de Lloret de Mar dijous vinent (18h), en el marc del BiblioSTEAM, que impulsa el Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona i produeix l’ACDIC.

Tant a l’antiguitat com ara, els pobres sempre es moren més?

Els pobres i els rics es moren igual, és llei de vida (riu).

Però potser els pobres ho fan abans.

Egipte és un país molt gros i amb una llarga història. Ara bé, és evident que, arreu, els rics sempre tenen més mitjans per fer front a les malalties. Els pobres, a més de no poder accedir a segons quins tractaments, la seva alimentació i hàbits poden afavorir l’aparició de malalties.

Han canviat gaire les coses, en aquest sentit, de milers d’anys ençà?

Els pobres encara emmalalteixen més, això no hi ha manera d’arreglar-ho, de moment.

Ho ha observat, en els jaciments egipcis?

Jo em centro en un jaciment concret, no gaire famós. La part més antiga té uns 2.500 anys, que no és gaire, i hi veiem mil anys d’evolució. En aquest temps es poden veure coses, però no totes en la mateixa dimensió. No hi ha gaires cossos inhumats, i les mòmies que hi trobem estan molt mineralitzades o molt ben conservades, així que no tenim accés a les restes humanes esqueletitzades que podem trobar en èpoques més recents. O sigui, que no hi trobem gaires dades referents a salut i malalties.

Parlant de malalties: les plagues d’Egipte van existir?

Segur que van existir, com altres plagues de l’antiguitat. El que no sé és si van ser tal com ens ha arribat a nosaltres, ignoro si la visió que en tenim s’ajusta a la realitat.

Potser tampoc no van ser enviades per Nostre Senyor com un càstig?

Això segur que no, això sí que li puc assegurar (riu).

Era una medicina avançada pel seu temps, la de l’antic Egipte?

És un tema que s’està estudiant actualment. Però sabem que sí, que era una medicina avançada, tenia molts coneixements, sobretot pe que fa a plantes medicinals. No era un cas estrany, les societats precolombines també en tenien. Les civilitzacions antigues sabien quines plantes tenien a prop, i la seva utilitat. Per tant, a Egipte sabien què era terapèutic en la seva vegetació i tenien també coneixements fisiològics que més endavant la nostra societat occidental va perdre.

Per què es van perdre, aquests coneixements?

Les restriccions religioses hi van tenir a veure. Per exemple, no hi podia haver autòpsies, ja que estava prohibit manipular un cadàver. Amb això, la formació mèdica no podia ser gaire cartesiana. Són diverses causes, a vegades les societats, pel camí, perden coses que ja havien tingut.

En canvi, els egipcis sí que obrien els cadàvers, gràcies a això els podien momificar.

Exactament, com que els egipcis tenien aquesta manera de tractar els cadàvers, sabien moltes més coses que altres societats que per un tabú no podien tocar els cossos.

Per què momificaven?

Per motius religiosos. La seva creença era que els cossos es reencarnaven i continuaven vivint en el més enllà. Per tant, era necessari que el cos estigués en perfectes condicions, a més de tenir a l’abast tot el que necessitava en vida. Per això, els que podien, i en la mesura que podien, es muntaven un xiringuito funerari que s’assemblés el més possible al que tenien en vida.

Quin fals mite d’Egipte ens creiem en excés? Hi ha qui assegura que les piràmides les van construir extraterrestres.

Ha, ha, Déu n’hi do, aquesta. Aquestes coses formen part del desconeixement que tenim de les societats antigues, i especialment d’Egipte. Era una societat molt complexa, encara l’estem estudiant, i per tant hi ha moltes hipòtesis i teories sobre quasi tot. Sobre la construcció de les piràmides, per exemple (riu). O sobre la seva religió, que és complicadíssima.

Entre nosaltres: quan excava a Egipte té por d’alguna maledicció, com la de Tutankamon?

Ai, mai de la vida, això sí que no. Si de cas, tinc por d’altres coses. Que em caigui un sostre al damunt , que em piqui un insecte o una serp... Coses així.

És conscient que si li passés alguna cosa així, algú ho atribuiria a la maledicció?

Doncs sí que és veritat, probablement té raó. Però no se m’havia acudit mai (riu).

