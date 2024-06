Musk canvia les normes d’X per permetre el porno

"Nus al meu perfil". A Twitter (ara X) apareixen missatges com aquest. Es tracta de bots que promocionen comptes pornogràfics que busquen captar els usuaris de la xarxa social. Tot i que fa temps que permet la publicació de tota mena de contingut gràfic per a adults, la plataforma propietat d’Elon Musk va canviar el cap de setmana les seves normes per fer-ho oficial: el porno ja té autorització formal.

"Creiem que els usuaris haurien de poder crear, distribuir i consumir material relacionat amb temes sexuals sempre que es produeixi i distribueixi de forma consensuada", diuen les noves polítiques, amb les quals Musk busca generar més debat i activitat dins d’X.

"L’expressió sexual, visual o escrita, pot ser una forma legítima d’expressió artística", afirmen.