«En la Transició la política era una vocació, ara és una professió»

A Barcelona respecten els gironins o ens tenen per camperols?

Crec que ens envegen. Perquè tenim uns orígens que ens els creiem, i reivindiquem sempre la nostra terra.

Tants anys en agències de comunicació: no se n’afarta d’haver de quedar bé?

És una filosofia de vida.

A la vida intenta quedar bé sempre?

No és que vulgui quedar bé, és la meva manera de fer. He tingut sempre aquest caràcter, suposo que sóc una persona positiva.

No ha tingut mai ganes d’engegar algú?

Sí, és clar. No pots caure bé a tothom, a vegades trobes gent a qui caus malament, què hi vols fer. Afortunadament, m’he trobat ben poques vegades en situacions així.

No és més divertit fer emprenyar la gent?

No. M’agrada molt la broma, allò que en diem conya empordanesa, però sempre acabo deixant clar que és broma.

Quin moment destacaria de la seva llarga trajectòria?

Professionalment, m’ha marcat tota la relació que vaig tenir amb Tarradellas, una relació que va acabant essent personal.

Com va anar a caure-hi?

Tenia només 21 anys i era el corresponsal de Tele/eXprés al Baix Empordà, també col·laborava amb la revista Posible de Madrid. Encara estudiava la Universitat, on hi havia fulls que parlaven de Tarradellas. «Per què no el puc entrevistar, jo?», vaig pensar. Vaig aconseguir, no sé com, el telèfon del seu secretari a París, i ell mateix em va organitzar una entrevista. Vaig agafar el cotxe del meu pare i amb un meu amic de Palamós vam anar cap allà. Vaig organitzar primer una entrevista amb Federica Montseny a Toulouse, i l’endemà fins a Saint -Martin -le -Beau a entrevistar Tarradellas.

Déu n’hi do, quins dos dies.

L’entrevista va començar malament però va acabar molt bé. I en va néixer una relació fins a pràcticament el final de la seva vida. Els darrers anys del seu exili vaig estar sovint al seu costat.

També quan va tornar?

Abans de tornar a Catalunya va estar uns dies a Madrid, i vaig estar amb ell, cobrint la informació. Vaig anar amb el seu avió, de Madrid a Barcelona.

Però no abans, de França a Madrid.

Em consta que Tarradellas m’havia reservat seient, però allà va haver-hi cops de colze i em vaig quedar a terra. Era el més jove...

Què va aprendre d’en Tarradellas?

A ser rigorós i pragmàtic. I quan una cosa et surt malament, donar-li la volta i mirar que es converteixi en positiva.

Li tenia a Pujol tanta mania com es diu?

No era mania, és que no se'n fiava. El valorava políticament, però no tenien res a veure l’un amb l’altre.

Què diria si aixequés el cap i veiés com està Catalunya?

«Ja us ho deia jo». I afegiria que Espanya és un estat important i no hi ha altra solució que arribar-hi al millor acord possible. Ens diria que cal ser pràctics i no abandonar el diàleg.

Comparant els polítics de la Transició amb els actuals, creu que avui falta nivell?

En falta molt. Llavors els polítics eren vocacionals, ara la política s’ha convertit en una professió. La majoria dels polítics d’avui, no s’han dedicat mai a res més. Sap greu dir-ho, però han trobat en la política un modus vivendi.

Doncs es parla del «règim del 78» com menystenint-lo.

A qui s’ha de menystenir són els que diuen això. Aquella època va ser clau per a la història del país. Hem de mirar d’on veníem i el risc que havia corregut molta d’aquella gent, que havien patit presó i exili. Exili de veritat, no com el d’alguns d’avui.

També es comença a menystenir el turisme. Què en pensa un empordanès?

El turisme s’està demonitzant massa. Com deia en Tarradellas, les coses s’ha de fer d’una certa manera i no de qualsevol manera. Sort en tenim, del turisme. Malauradament, no hi ha alternativa, som el país que som.

Per acabar, ja que té certa experiència amb tornar amb presidents exiliats: acompanyarà en Puigdemont en el seu retorn?

Que punyeter (riu). Amb la seva manera de fer política, d’utilitzar el nom de Catalunya i de parlar en nom dels catalans, en Puigdemont no em veurà ni en el seu viatge d’anada ni en el de tornada. I que consti que personalment li tinc respecte.

