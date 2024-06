«La gent viatja al Carib perquè no en té ni puta idea»

Julio Rico. Amb aquest nom i cognom estava destinat a fer diners a l’estiu.

La veritat és que no tants com pot pensar del meu nom (riu). I els que fem, els reinvertim. L’objectiu del Santa no és mercantilista sinó que és un projecte del cor.

Els projectes del cor també costen diners, tinc entès.

És un projecte molt personal i intimista, per això mirem que cada any sigui una mica millor. Cosa que requereix invertir, és clar.

A què es dedicava, abans?

Amb la família hem sigut sempre els propietaris i gestors del Horse Club de Santa Cristina d’Aro. Més endavant em vaig dedicar a la consultoria industrial: un rotllo (riu).

Ja té els cavalls oblidats?

De cap manera, precisament el Santa Market es fa en terrenys de l’hípica, que fins i tot en gestiona alguns actes. L’activitat hípica continua, ja fa 37 anys que dura. I jo continuo muntant a cavall, he sigut entrenador nacional. Ara ho faig amb menys temps del que m’agradaria.

Què li van ensenyar els cavalls, que pugui aplicar a altres vessants de la vida?

Que fer qualsevol cosa es necessita paciència i que tot s’ha de fer amb amor.

Quins records té dels seus estius de joventut per la zona de Platja d’Aro, si és que es poden explicar?

Des que tinc quinze anys, tots els estius els he passat treballant. És clar que també vivia les nits de Platja d’Aro i la Costa Brava, però sabent que a les vuit del matí m’havia d’aixecar per anar a treballar. Tots els meus amics anaven a Palladium i jo m’havia de llevar a les vuit.

Què aporta Santa Market a la Costa Brava?

Una cosa molt necessària: cobrir una demanda d’oci de tarda per a un públic familiar. La Costa Brava té cobert l’oci fins a les sis de la tarda, ni que sigui anant a la platja. A partir de les sis, hi ha més demanda d’oci que oferta. Crec que ho estem complint.

Què té de santa, el Market?

Els meus pares anomenaven al poble Santa Cristina d’Aro, jo ho vaig reduir a Santa Cristina, i els joves d’avui, en diuen Santa.

Sona místic.

A més, una santa és una figura femenina, divina, gairebé esotèrica . Encaixa molt bé amb el que pretenem.

Entre nosaltres: això del Santa Market no és per a pijos?

En absolut, precisament hem aconseguit que el Santa siguin lloc totalment transversal, de públic sobretot familiar. De fet, la majoria dels visitants són de la província de Girona, no de Barcelona.

És que a Girona també hi ha pijeria.

Això és cert (riu). La veritat és que el públic és de classe mitjana-alta. Per exemple, una dada que no es pot dir però que com que jo ho dic tot, aquí la té: una cervesa val 3,50 euros. Això marca una mica el perfil de públic al qual ens dirigim.

Mal lloc per venir a emborratxar-me.

(Riallada) Jo l’invito. Però la seva reflexió és idònia, perquè no busquem el perfil de gent de borratxera. De fet, tanquem a la una de la nit. En vuit anys no hem tingut mai, absolutament mai, cap problema. Cap borratxera, cap baralla, cap intervenció de la policia. No és un espai d’oci nocturn, la nostra franja horària acaba quan solen començar els problemes.

Més enllà del Santa: què és per vostè la Costa Brava?

La Costa Brava és la meva vida. És el millor lloc del món, no estaria a cap altre. M’encanta el seu mar, la seva muntanya, la seva gastronomia... Encara que m’ho pogués permetre, no estaria a cap altre lloc del món.

Doncs per què hi ha gent d’aquí que viatja al Carib?

Perquè no en tenen ni puta idea. No hi ha cap més explicació. Què fas al Carib, si la platja és tota igual? Si no hi ha ni una pedra, és una línia blanca.

Té temps de gaudir de la platja i el sol?

Molt poc. No sóc de platja, sóc més de barca. Però surto a les sis del matí, a les nou ja estic treballant.

Al final patiré per vostè.

Res d’això, no vull donar la imatge d’un pobre pencaire amargat, gaudeixo de la feina, m’avorriria si no fes això. Res en el món m’agrada més que fer el que estic fent. Prefereixo estar aquí que a la platja.