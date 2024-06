Així són les estades temporals en residències de gent gran

L’envelliment de la població mundial és un fet i el cas d’Espanya és un els més notoris. Segons l’INE, al nostre país hi ha més de 9 milions de persones grans, que representen gairebé el 20% del total de la població i les xifres van en augment. Això fa que, de forma paral·lela, cada vegada més persones dediquin el seu temps a la cura d’aquests adults grans dins de la llar. En moltes ocasions, els cuidadors no són professionals sinó familiars que assumeixen la responsabilitat de brindar suport al seu familiar dependent, sigui un germà, pare, mare, etc. I en funció del grau de dependència, aquesta assistència pot incloure des de portar a la persona a les cites amb el metge, ajudar-lo al lavabo o a realitzar tasques domèstiques bàsiques, fins a una atenció les 24 hores els set dies de la setmana.

Respir familiar

Però, ¿què passa quan el cuidador té un imprevist? ¿Si es presenta alguna situació familiar ineludible? ¿Si emmalalteix? o, ¿si necessita un descans per alleujar la càrrega del cuidador o disfrutar de l’estiu? Si bé en altres feines remunerades hi ha dies lliures o períodes vacacionals, la cura d’una persona dependent pot convertir-se en una obligació difícil d’eludir. Precisament per això, amb l’objectiu d’ajudar les famílies a conciliar, les residències per a persones grans DomusVi compten amb programes de respir familiar, és a dir, estades especialment dissenyades per a la cura dels éssers estimats.

L’avantatge fonamental de les estades temporals és que s’adapten a les necessitats de cada família, que pot escollir els dies, setmanes o el temps que necessiti per cobrir l’absència del cuidador. En el cas de les vacances d’estiu, aquest tipus de programes permeten a les persones cuidadores anar-se’n de viatge sabent que els seus familiars no estan sols a les casa seva, sinó ben atesos i cuidats per professionals.

DomusVi ofereix als cuidadors el seu programa personalitzat respir familiar / DomusVi

Activitats terapèutiques i d’oci

L’objectiu de tot l’equip multidisciplinari que treballa a les residències DomusVi (terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, metge, animadors socioculturals, infermers, auxiliars de planta...) és cuidar les persones grans en totes les seves esferes –física, psicològica, emocional i social– des de l’afecte i el respecte que es mereixen. I, per descomptat, aquest és un propòsit que s’aplica tant als residents permanents com temporals. De fet, «els objectius que s’estableixen són molt ambiciosos a causa de la temporalitat de l’estada, donant suport a totes les necessitats assistencials de l’usuari», ressalta Adrián Pena, director de la residència DomusVi Girona Ciutat.

Per assolir aquestes metes, garantir una atenció personalitzada al resident temporal i que se senti com a casa, a DomusVi cuiden fins a l’últim detall. Tot comença amb una valoració de la persona per part de tot l’equip interdisciplinari a partir de la qual es planifiquen els plans més adequats al seu perfil perquè tingui l’atenció més individualitzada possible durant el temps que es quedi a la residència.

D’aquesta manera, el programa de respir familiar no només procura un descans físic i emocional a la persona cuidadora, sinó que també ofereix a la persona dependent molts beneficis. El resident temporal rep una atenció sanitària i social de primera qualitat, enfocada a fomentar la seva autonomia, millorar la seva qualitat de vida i afavorir un envelliment actiu i saludable, sempre respectant els seus gustos, desitjos i preferències individuals. Com si es tractés d’unes vacances, «la persona pot disfrutar de tots els serveis i activitats que oferim a la residència, moltes les realitzem a l’exterior amb el bon temps», destaca el director del centre.

Efectivament, aquestes estades permeten a les persones grans disfrutar d’un entorn confortable, segur i tranquil, gaudint de la companyia d’altres persones de la seva mateixa edat i situació similar. Amb la resta de residents comparteixen un temps de qualitat en què les teràpies i activitats lúdiques i culturals estan a l’ordre del dia.

Tranquil·litat i comunicació constant

A més a més, durant el temps que dura l’estada, DomusVi garanteix una comunicació fluida amb la família que en tot moment rep informació sobre el seu familiar, pot saber com s’està adaptant, quines teràpies s’han planificat o en quines activitats participa.

«El meu pare ha estat temporalment a la residència DomusVi Girona Ciutat durant dos mesos i no puc estar més agraït i satisfet amb l’excel·lent tracte i els serveis proporcionats», valora Baltasar Vico. «La seva salut i benestar han millorat notablement gràcies a la dedicació i professionalitat de tot l’equip. En concret, la fisioteràpia ha contribuït significativament a la millora de la seva mobilitat», remarca aquest familiar.

Aquestes estades temporals donen, a més a més, l’oportunitat tant a familiars com a persones grans de conèixer de primera mà el centre i experimentar amb els recursos professionals, de manera que si en un moment donat la persona dependent necessita el servei permanent ja pot recórrer a un lloc conegut i familiar.