Tres detinguts a Ripoll que circulaven amb un cotxe robat a Màlaga

Tres homes de 21, 26 i 32 anys van ser detinguts divendres passat, 28 de juny, com a presumptes autors d'un robatori i furt d'ús de vehicle. A un també se l'acusa de falsedat documental. Les detencions les van efectuar Mossos de Ripoll i de Vic i agents de la Policia Local de Ripoll. Els fets van tenir lloc la matinada del mateix dia a la carretera C-17 on una patrulla de la comissaria de Vic, que feia tasques de prevenció de robatoris, va comprovar la matrícula d'un vehicle que circulava en sentit Ripoll. El cotxe constava com a sostret a Màlaga i va ser aturat en un control que feien Mossos i agents de la policia local de Ripoll al quilòmetre 91 de la mateixa via. Després d'identificar els tres ocupants, els van detenir.

Mentre els agents de la comissaria de Ripoll van iniciar les diligències penals es van posar en contacte amb els mossos de la Unitat Territorial de Coordinació Operativa Interpolicial, del Centre de Coordinació Policial i Duanera del Portús, per confirmar les identitats dels tres homes.

Aquesta divisió va confirmar les identitats de les tres persones, diferents a les acreditades. També es van fer gestions amb la Police Nationale per comunicar als tribunals francesos les identitats reals dels detinguts i aquests, en veure que un d'ells tenia una ordre de detenció i ingrés a presó en territori francès per causes pendents de tràfic de drogues, van dictar dues ordres europees de detenció i entrega, emeses per un jutjat de París.

A més, a aquesta persona també si li va atribuir un delicte de falsedat documental ja que havia presentat un document falsificat.

Els detinguts, que tenien antecedents, van passar l'endemà a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Ripoll. La persona buscada a França va ser lliurada a les autoritats franceses.