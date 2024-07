Impulsen a Girona un postgrau pioner per "transformar" els serveis socials i la salut respectant els drets humans

La Fundació Support-Girona –organització dedicada al suport jurídic i social de persones amb discapacitat–, la Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació, i la Fundació Campus Arnau d'Escala, impulsen aquest curs 2024-2025 el postgrau 'La Transformació dels Serveis Socials i de Salut basada en Drets Humans'. Aquest diploma d'especialització és el primer d'aquest tipus que s'imparteix a l'Estat espanyol i es fonamenta en el nou model assistencial integral basat en les directrius de la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat i la metodologia Quality Rights de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) per a l'àmbit específic de la salut mental.

El postgrau està dissenyat per capacitar tant professionals d'intervenció directa (treballadors i educadors socials, psiquiatres, psicòlegs), estudiants que s'hi vulguin dedicar, com gestors d'organitzacions públiques i privades del sector social, sanitari i sociosanitari, i professionals de la recerca científica bàsica, aplicada i especialitzada en l'àmbit acadèmic. L'objectiu és proporcionar coneixements teòrics i pràctics sobre els nous models d'atenció i acompanyament que garanteixin els drets de les persones amb discapacitat, així com oferir eines per avaluar necessitats i impulsar canvis organitzacionals cap a aquests nous paradigmes.

Després dels acords signats, d'una banda, entre Support-Girona i l'OMS, i de l'altra, entre el Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya i l'OMS, per al desplegament de 'Quality Rights' arreu del territori català, Support-Girona ha estat treballant en els manuals i la formació a professionals i serveis amb l'objectiu de transformar actituds i pràctiques en salut mental. L'objectiu final és promoure els drets humans de les persones amb discapacitat psicosocial, intel·lectual o cognitiva arreu del món. Aquesta formació especialitzada universitària representa un "pas significatiu" per avançar en la seva implementació des de la base del coneixement, informen en un comunicat.

El programa formatiu destaca pel quadre docent: 37 experts de prestigi nacional i internacional en els diferents camps de coneixement de l'OMS, Nacions Unides i d'universitats i organitzacions d'arreu el món. En el marc internacional s'hi troben, entre altres, l'advocat xilè Jorge Ramón Araya, actual secretari del Comitè de les Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat; Natalie Drew, responsable tècnica de Salut Mental i Consum de Substàncies de l'OMS i del desplegament de Quality Rights a diferents països; la metgessa Amalia Gamio, relatora del Comitè sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de les Nacions Unides i actual vicepresidenta; l'advocada Catalina Devandas, primera relatora especial de les Nacions Unidas sobre els drets de les persones amb discapacitat i actual directora executiva del Fons de Drets de les persones amb Discapacitat.

Entre els docents també hi haurà Maria Isolina Dabove, catedràtica argentina de Filosofia del Dret a diferents universitats del país, i impulsora del primer Centre d'Investigacions del dret a la vellesa hispanoamericà; la doctora en Educació Marcela Ramírez, sotsdirectora de l'Escola de Treball Social i catedràtica de la Universitat de Costa Rica; l'advocat i activista pels drets de les persones amb discapacitat, Alberto Vásquez, codirector del Center for Inclusive Policy; o la fundadora i coordinadora del programa 'Discapacitat i justícia' de Documenta, Diana Sheinbaum. Tots ells reconeguts per les seves contribucions en l'àmbit dels drets humans i l'atenció a les persones amb discapacitat.

En l'àmbit nacional sobresurten figures referents en les seves disciplines com ara el director de Support-Girona, l'advocat Josep Maria Solé; el catedràtic de Ciència Política i director acadèmic del Campus Cohesió i Responsabilitat Socials a la Universitat de Girona (UdG), Joaquim Brugué; la coordinadora de l'Àrea Jurídica de Plena Inclusión España, Inés de Araoz; el doctor en Dret i actual secretari general de la Fundació Dret i Discapacitat, Rafael de Lorenzo; el doctor en Dret i especialista en Filosofia del Dret i Dret Constitucional, Antonio Luis Martínez-Pujalte; el director de la Càtedra UNESCO de Desenvolupament Humà Sostenible de la UdG i president de l'Observatori DESCA, Marco Aparicio; el catedràtic de dret civil i membre de l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG, Jordi Ribot; la lletrada a l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de l'Ajuntament de Barcelona, Anna Grañana; o l'advocat Francesc José Maria Sánchez, actual vicepresident de la Comissió de Garantia i Avaluació de la prestació d'ajuda a morir de Catalunya.

S'hi sumen experts de reconegut prestigi com el doctor en Filosofia i professor de bioètica i ètica aplicada, Marcel Cano; l'advocat i doctor en Pedagogia, Antoni Vilà; la llicenciada en Ciències Polítiques i de l'Administració, Meritxell Caralt, actual secretària tècnica de la Direcció Mèdica de la Fundació CPB SSM; l'especialista en Recursos Humans i consultor Guy Giménez, fundador i director de ProMan Consulting Catalunya; la professora i investigadora del Departament de Psicologia Social i Psicologia Quantitativa de la Universitat de Barcelona, Estefania Guerrero; l'infermer especialista en salut mental i coach sistèmic, Àlex Marieges; la doctora en Sociologia i directora de Programes amb Universitats i Promoció del Talent Jove de Fundació ONCE, Isabel Martínez; la investigadora d'ActivaMent, Beatriz Pérez; el psicòleg social i assessor Hernán Maria Sampietro; o la psicòloga experta en planificació i avaluació de serveis sanitaris, Aina Plaza.

Completen la llista d'experts, professionals de referència en l'àmbit de la intervenció social: l'advocada i activista Eva Ribó; el director de la Fundació Campus Arnau d'Escala, Luis Marroyo; i destacats professionals en el suport a les persones amb discapacitat de Support-Girona des de diferents vessants del coneixement: Sergi Martínez i Marcel Pi. El diploma d'especialització està dirigit per Ferran Blanco, cap de l'Àrea Internacional de l'entitat; Núria Pi cap de Formació i Comunicació, i la doctora en Filosofia i professora de Psicologia de la UdG, Pilar Monreal.

Support-Girona és una entitat que dona suport global i individualitzat a persones amb discapacitat, amb les quals hi té un vincle legal, promovent la inclusió social i els drets humans. Exerceix mesures de suport per designació judicial, notarial o atorgament propi, guiada pel respecte i mitjançant el suport a la presa de decisions de les persones acompanyades. A través de l'aplicació dels principis de la Convenció de Nacions Unides sobre Drets de les Persones amb Discapacitat, l'entitat treballa, de manera personalitzada i en xarxa amb organitzacions, professionals i persones del seu entorn per proporcionar els suports que les persones poden necessitar en les seves decisions de vida.